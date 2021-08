OGCN-OM : la conférence de presse totalement surréaliste de Jean-Pierre Rivère

La suite après cette publicité

Quelle triste image pour le football. Ce dimanche soir, la confrontation entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille n'a pas pu aller à son terme. À la 75e minute, alors que les Niçois mènent un but à zéro, Dimitri Payet s'apprête à tirer un corner. À ce moment, il reçoit une bouteille d'eau dans le dos puis s'effondre. Après des réactions marseillaises, le terrain est envahi par les supporters des Aiglons, la Populaire Sud.

S'ensuit un chaos et des coups pleuvent. Après une heure d'arrêt, l'arbitre décide de faire reprendre la rencontre, mais les Marseillais décident de ne pas reprendre. Pablo Longoria s'exprime ainsi sur ce sujet. Quasiment dans la foulée, le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, se présente en conférence de presse et tient des propos hallucinants.

« Je n'ai pas compris la décision de nos confrères marseillais de ne pas reprendre le match »

« C'est une déception que le match se termine comme ça. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, les choses sont claires. On a eu des jets de bouteille d'eau. On a pu les voir. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de deux Marseillais, qui ont jeté des bouteilles vers nos tribunes, qui font dégénérer les choses. Je regrette que le service de sécurité de l'OM intervienne sur le terrain et frappe nos joueurs », a-t-il commenté, avant de poursuivre.

« On a fait une réunion avec le préfet, Pablo Longoria et l'arbitre, qui n'était pas sûr de reprendre. Il avait identifié deux difficultés. Il a déclaré qu'en tribunes visiteurs, des projectiles ont été jetés sur nos supporters. Ce qui est clair, c'est que tout le monde a décidé de reprendre le match. Les responsables du service d'ordre ont assuré. Je n'ai pas compris la décision de nos confrères marseillais de ne pas reprendre le match. Tout le monde leur a conseillé de reprendre. J'ai été voir nos supporters en leur demandant de garantir qu'il n'y aurait pas de problèmes. La préfecture et les services de police ont dit qu'il n'y aurait aucun souci. Les Marseillais n'ont pas voulu reprendre le match. Dont acte. Pour l'instant, laissez-nous gérer les évènements. On a constaté que l'OM ne voulait pas reprendre le match », a-t-il ainsi conclu. Des déclarations qui devraient faire jaser. La commission de discipline de la LFP va avoir du pain sur la planche.