Les champions d'Europe italiens affolent le mercato

Ils sont venus, ils ont vu et ils ont vaincu. Hier soir à, les Italiens ont remporté l'Euro 2020 (1-1, 3 t.a.b à 2) face à l'Angleterre à Wembley. La victoire de tout un collectif mené d'une main de maître par Roberto Mancini. Un groupe qui va savourer son triomphe avant de reprendre dans quelques jours en club. Et pour plusieurs joueurs, cet été 2021 va être celui du changement. Elu meilleur joueur du tournoi, Gianluigi Donnarumma (22 ans) a évoqué son cas hier sur la Rai.

Le héros Donnarumma au PSG

«Mon avenir ? J’ai tout mis de côté. Ma tête n’était concentrée que sur l’équipe et l’entraîneur. Au final ça a payé. L’expérience a beaucoup compté, mais je parlerai à partir de demain (lundi)». Sans grande surprise, le portier, libre depuis la fin de son bail à l'AC Milan, va débarquer au PSG. Un club que connaît parfaitement Salvatore Sirigu (34 ans). A un an de la fin de son bail au Torino, il devrait s'en aller et rebondir au Genoa ou à la Juventus, qui veut en faire la doublure de Szczesny.

Annoncé un temps partant, Alex Meret (24 ans) pourrait, lui, prolonger à Naples, son contrat prenant fin en juin 2023. Du côté des défenseurs, Giovanni Di Lorenzo (27 ans, Naples) a un profil qui plaît à Manchester United. Alessandro Florenzi (30 ans) devra aussi régler son cas. Si un retour définitif au PSG a été mentionné il y a quelques semaines en tant que doublure, le latéral droit, qui appartient à la Roma, a été lié à l'Inter Milan récemment.

Des joueurs qui surfent sur la vague Euro

Leonardo Spinazzola (28 ans), lui, va rester dans la capitale italienne suite à sa grave blessure. José Mourinho compte sur lui. Pourtant, le Real Madrid et le PSG suivaient le cas du joueur auteur d'un bel Euro avant son pépin physique. Egalement spécialiste du poste de latéral gauche, Emerson Palmieri (26 ans) n'entre plus vraiment dans les plans de Chelsea, qui veut s'en débarrasser à un an de la fin de son bail. L'Inter Milan figure parmi ses courtisans.

Au milieu de terrain, Manuel Locatelli (23 ans) a aussi des chances de surfer sur son bon Euro. Le joueur de Sassuolo, sous contrat encore pour deux ans, a été sondé par la Juventus et Arsenal. Mais les Gunners, bien qu'intéressés, n'auraient pas encore formulé d'offre contrairement à ce qu'a annoncé le club italien. Jorginho (29 ans), lui, est en pourparlers pour prolonger son bail à Chelsa. Un bail qui court pour encore deux ans.

Des éléments à un tournant capital

Lorenzo Insigne (30 ans) arrive à un tournant de son aventure napolitaine, puisqu'il sera libre dans un an. Si une prolongation est toujours possible avec un salaire revu à la hausse, le lutin italien a une belle cote. Barcelone et Tottenham se sont renseignés. Les Spurs aiment décidément le made in Italie puisque Domenico Berardi (26 ans) a été lié aux Anglais, mais aussi à l'AC Milan, qui va opter a priori pour un autre joueur. Le joueur de Sassuolo a encore trois ans de contrat.

Federico Chiesa (23 ans), lui, entre dans les plans de Massimiliano Allegri à la Juventus. Toutefois, le Bayern Munich a un oeil sur lui. Mais son prix, 60 M€, est jugé trop élevé par les Allemands. Concernant Federico Bernardeschi (27 ans), les Bianconeri sont ouverts à une vente cet été. Mais le joueur, sous contrat jusqu'en 2022, veut étendre son bail. Dans la même situation contractuelle au Torino, Andrea Belotti (27 ans) est surveillé par la Roma, Milan et Arsenal. Entre l'Euro et le mercato, les Italiens vivent décidément un été 2021 de folie !