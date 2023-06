De nouveaux courtisans s’ajoutent à l’OM pour Fabio Grosso

Mentionné dans des rumeurs pour le banc de l’Olympique de Marseille, comme nous vous l’indiquions la semaine dernière, Fabio Grosso va bel et bien quitter le club de Frosinone malgré la montée en Serie A. Une information sortie dans la presse italienne, que nous pouvons vous confirmer. Plusieurs réunions considérées comme fructueuses autour du projet sportif et du mercato estival ont pourtant eu lieu avec le président Maurizio Stirpe et le directeur sportif Guido Angelozzi ces derniers jours. Mais selon nos informations, les dirigeants du club italien ont pris la décision de se séparer définitivement de leur tacticien, lassés de patienter depuis des semaines pour connaître le choix final de Fabio Grosso concernant son avenir. Un ultimatum auquel l’entraîneur italien a répondu par un départ acté.

Alors que son bail devait prendre officiellement fin le 30 juin prochain, une offre de prolongation de contrat d’une durée de deux saisons a bien été proposée à l’ancien défenseur qui l’a laissée trop longtemps en stand-by avant de la décliner officiellement. Il est à ce jour concentré sur les avances marseillaises, toujours considéré comme le plan B de l’OM derrière Marcelo Gallardo. Vexée par la longue attente, la direction de Frosinone a donc tranché dans le vif pour mieux avancer dans ses objectifs estivaux. D’après nos indiscrétions, Fabio Grosso a néanmoins de nouveaux prétendants qui viennent s’ajouter à la liste aux côtés de l’OM, puisque la Sampdoria et la Spezia seraient prêtes à lui offrir leur banc vacant dans l’espoir de dominer la Serie B l’année prochaine, après une triste descente cette saison. Le club de Pisa a également coché le nom de Grosso avec ceux de Daniele De Rossi et Alberto Aquilani. Tout comme Parma qui cherche aussi son nouveau chef d’orchestre.

