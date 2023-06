OM : Pablo Longoria accélère pour son nouvel entraineur

La suite après cette publicité

Igor Tudor est parti. Après une saison le Croate a rendu son tablier, épuisé par un contexte marseillais éreintant. Pablo Longoria et Javier Ribalta sont vite partis en quête d’un nouvel entraîneur capable d’être présent à la rentrée à la Commanderie. Des noms sont rapidement sortis, notamment en Espagne où Marcelino puis Andoni Iraloa ont été cités. Même Christophe Galtier, dont la fin de l’aventure au PSG n’a pas encore été officialisée, ferait partie d’une short-list. C’est probablement d’autres candidats qui s’avancent comme favoris.

Nous évoquions la semaine passée le nom de Marcelo Gallardo. Ce dernier se trouvait en haut de la liste de Pablo Longoria. C’est toujours le cas. L’Argentin est l’un des favoris du président marseillais. Il a l’avantage d’être libre mais est également très exigeant car il voudrait venir avec beaucoup d’adjoints pour renforcer le staff technique. Cela représente des coûts et des négociations supplémentaires.

Gallardo l’un des favoris de Longoria, Ribalta apprécie Grosso

L’ancien milieu offensif fait face à une autre personnalité qui prend de plus en plus de poids. De ce que nous savons, Fabrio Grosso s’est entretenu avec sa direction de Frosinone pour évoquer la suite mais ce dernier n’a finalement pas rendu de décision définitive quant à son futur. Il hésite de la suite donnée à sa carrière de coach, à savoir rester une saison de plus dans un contexte qui lui est favorable, ou se risquer à passer à l’étage supérieur. Toujours est-il que le polyglotte italien, passé par l’OL entre 2006 et 2008, plaît énormément à Javier Ribalta.

Il est même très apprécié du bras droit de Longoria. Sa venue serait également bien moins compliquée pour la direction de l’OM car il viendrait avec un staff beaucoup moins fourni que Gallardo, 3 ou 4 éléments maximum. Enfin, son discours a bien plu lors des entretiens et il n’exigerait pas de recrue particulière. Place désormais au temps de la réflexion à l’OM, qui n’écarte pas d’autres candidatures comme celle de Paulo Fonseca.