OM : qui est Andoni Iraola, le coach espagnol qui monte dans le viseur de Pablo Longoria ?

Igor Tudor a claqué la porte de l’Olympique de Marseille. Un départ que n’a pas spécialement digéré Pablo Longoria. Mais le président phocéen n’est pas du genre à ruminer pendant longtemps. Comme il l’a fait après le départ soudain de Jorge Sampaoli, l’Espagnol s’est mis au travail. Plusieurs noms sont déjà sortis : Marcelo Gallardo, Marcelino, Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino et Ange Postecoglou. Plusieurs de ces pistes se sont néanmoins refermées, les deux derniers noms cités ont respectivement prolongé à Monza et signé à Tottenham. Récemment interrogé sur le profil du futur coach de l’OM, Longoria en a dressé le portrait-robot.

« Il y a des contacts, c’est normal. Ce qui est important, c’est d’établir le profil du coach et de bien le connaître pour ouvrir un cycle qui soit le plus réussi possible dans ce club. C’est très important d’avoir ces choses : le profil du coach, comment sont les relations hiérarchiques et de bien donner de la continuité à des valeurs qui ressemblent à celle d’Igor : la culture du travail, la discipline, la rigueur. Ce sont des choses qui sont non négociables. Il faut un style de jeu qui correspond aux souhaits du club et de ce qu’on attend de nos joueurs. Il y a des styles qui ne collent pas avec l’OM. Il faut un style clair, on doit faire du Vélodrome une force et pas une faiblesse. On doit jouer d’une façon qui plaît à ce public passionnel. Il a besoin d’un jeu offensif qui met de la vitesse. »

Un style très engagé

Et ça tombe bien, car Marca révèle que l’Espagnol Anodin Iraola fait partie des favoris pour succéder à Tudor. Âgé de 40 ans, l’ancien coach du Rayo Vallecano est considéré comme l’un des entraîneurs qui montent de l’autre côté des Pyrénées. Aujourd’hui libre de tout contrat, Iraola a décidé de ne pas prolonger son contrat avec la formation madrilène après trois saisons passées à Vallecas. Trois années durant lesquelles il a fait monter le Rayo en Liga la première année, avant d’atteindre les demi-finales de la coupe d’Espagne la seconde et de rater d’un rien une qualification en coupe d’Europe cette saison. Sur le papier, Iraola a donc fait du très bon travail. Mais quel style de coach est-il ?

« C’est un entraîneur qui cherche à attaquer, mais pas en faisant un jeu interminable de passes, c’est direct. Son système est très semblable à celui de Marcelo Bielsa », nous a confié notre collègue de Fichajes.com, spécialiste du Rayo, Ivan Vargas. Justement, concernant le système Iraola, on part généralement sur un 4-3-3 avec deux latéraux positionnés assez haut, deux milieux plutôt très défensifs, un numéro 10, ainsi que deux ailiers également installés très haut accompagnant un attaquant de pointe à qui il est demandé un gros travail de pressing. Car Iraola adore imposer à ses adversaires aimant contrôler le cuir un pressing très haut. Un style qui explique pourquoi Radamel Falcao a moins joué, contrairement à Sergio Camello (22 ans), bien plus mobile que le Colombien de 37 ans. Enfin, les équipes entraînées par Iraola sont également très performantes sur coups de pied arrêtés.