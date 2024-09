Le gros don d’Antoine Griezmann au ZEvent

Après l’Alerte Médaille, c’est l’heure de l’alerte au don pour Antoine Griezmann. Le vice-capitaine des Bleus s’est encore fait remarquer positivement sur les réseaux sociaux grâce à sa donation pour l’évènement le ZEvent. De passage sur la chaîne Twitch du streamer Domingo, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a offert 3 000 euros pour la cagnotte globale de cette édition 2024.

Le ZEvent est un évènement généralement réalisé une fois par an, auquel participe un grand nombre des plus grands streamers francophones. Créé par Zerator, le but de cet évènement est de récolter des fonds pour une ou plusieurs associations à travers une cagnotte commune à tous. Cette édition, après un an d’absence, va récolter des fonds pour cinq associations luttant contre la précarité, avec notamment le Secours Populaire, les Bureaux du cœur et Solidarité Paysans. Une belle action de plus pour Antoine Griezmann.