Carabao Cup : Manchester City écarte Burnley, Newcastle au forceps face à une D4

En Angleterre, le football ne connaît pas de pause. Alors que Pep Guardiola se lamentait du rythme infernal infligé aux équipes de Premier League au sortir d'une victoire face à Bournemouth au tour suivant, ses troupes étaient de nouveau sur le pont ce mercredi à l'occasion des huitièmes de finale de Carabao Cup, trois jours après la raclée subie à domicile face à Leicester (5-2). Opposés à Burnley, des Citizens au visage très rajeuni marquaient les premiers grâce à Raheem Sterling, parfaitement servi par Benjamin Mendy (1-0, 35e). L'Anglais récidivant après la pause, cette fois suite à une offrande de Ferran Torres (2-0, 49e). Les deux hommes inversaient ensuite les rôles : Sterling à la passe pour Torres (3-0, 65e).

La suite après cette publicité

Plus tôt dans la soirée Newcastle l'avait emporté sur la pelouse de Newport (1-1, 5 tab à 4). Jonjo Shelvey répondant in extremis (1-1, 87e) à Tristan Abrahams (1-0, 5e), alors que Joelinton (2e tireur Newcastle), Ryan Taylor (4e tireur Newport) et Brandon Cooper (5e tireur Newport) manquaient dans la foulée leur tir au but.

Les résultats :

Newport 1 - 1 Newcastle (4 tab à 5) : Tristan Abrahams (5e) pour Newport ; Jonjo Shelvey (87e) pour Newcastle.

Burnley 0 - 3 Manchester City : Raheem Sterling (35e, 49e), Ferran Torres (65e).