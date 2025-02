Antoine Griezmann charge le Real Madrid

Samedi, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid vont se retrouver pour un derby qui sent déjà la poudre. En effet, les Merengues se sont mis à dos tous les clubs de Liga ou presque après leurs multiples coups de gueule concernant les erreurs d’arbitrage dont ils seraient victimes. Ils envisagent même de porter l’affaire devant la justice. Parmi les voix qui s’élèvent pour dénoncer le comportement des dirigeants du Real Madrid, on retrouve notamment Diego Simeone. Le coach argentin ne s’est pas privé pour tacler les champions d’Espagne qu’il croisera samedi avec son équipe. Comme El Cholo, Antoine Griezmann (33 ans) a son avis sur la question. Interrogé par Movistar+, il a été plutôt cash. Ses propos sont relayés par Marca.

«Il faut arrêter ces bêtises, parce que pour moi ce sont des bêtises, et au final, c’est vous, les journalistes, qui allez plus ou moins leur donner de l’air. Si vous ne dites rien et que les clubs publient un communiqué et que personne n’en parle, il n’y aura pas autant de tension pour les arbitres (…) Maintenant, peu importe qui arbitre, il ira au stade, où qu’il soit, avec la peur de faire une erreur. Il sait que tout le monde le regarde et ce n’est pas bien pour un arbitre d’aller dans un match dans cet état. Il faut laisser les arbitres tranquilles, ils en ont assez de nous sur le terrain, sans parler de toutes les autres bêtises en dehors. C’est la faute de tout le monde, les clubs, les présidents, les journalistes… Laissez les arbitres tranquilles, ils en ont assez de nous sur le terrain sans avoir à gérer ces bêtises.» Le message est clair pour le Real Madrid.