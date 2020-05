Willy Sagnol donne ses pistes pour rebondir

Après deux années passées au poste de consultant pour RMC, Willy Sagnol va dire au revoir au monde des médias. L'intéressé a fait savoir qu'il veut « retrouver le monde du football, ce sport merveilleux qui nous manque cruellement dans cette période difficile ». Et justement, l'ancien joueur du Bayern Munich en dit plus à ce sujet dans les colonnes de L'Équipe.

« Aujourd'hui j'ai une large palette de compétences. J'attends quelque chose qui me prenne aux tripes. Je ne me ferme à rien. Entraîneur, sélectionneur, directeur sportif ou manager général, même patron d'un club, tout m'intéresse ! Je suis sensible à la notion de projet dans son ensemble, mais avec des objectifs réalisables. » Nous vous rapportions même ces derniers jours que le profil de l'ancien coach des Girondins de Bordeaux est très apprécié par la Fédération iranienne de football, pour le poste de sélectionneur. Une chose est sûre, Willy Sagnol retrouvera cette proximité avec le rectangle vert.