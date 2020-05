PSG-OM : Joey Barton revient sur son altercation avec Zlatan Ibrahimovic

Lorsque deux personnes à fort caractère se rencontrent, cela fait souvent des étincelles. C'est précisément ce qui s'est produit entre Joey Barton (37 ans) et Zlatan Ibrahimovic (38 ans) du temps où le premier évoluait à l'OM et le second au PSG. Un soir de Coupe de France au Parc des Princes, en février 2013, entre Paris et Marseille (2-0), l'Anglais tombe au sol après une faute du Suédois lors d'un duel aérien entre les deux hommes. L'ancien milieu de Newcastle reproche alors à l'ancien buteur du Barça ou encore de l'Inter de lui avoir adressé un coup de coude. Cela débouche sur une légère altercation entre Barton et Ibrahimovic. Après quelques mots doux échangés, le joueur de l'OM se moque du nez du géant parisien à l'aide d'un geste bien distinctif.

Présent sur l'antenne de beIN Sports ce samedi en marge de la reprise de la Bundesliga, Joey Barton est revenu sur cet épisode qui fera date dans l'histoire des Classicos entre les deux rivaux français : «son nez est toujours le même. Vous pouvez toujours le voir à la télévision. Je ne m'attendais pas à ce que les caméras de télévision capturent ça. On se taquinait beaucoup sur le terrain. Et malheureusement pour lui et heureusement pour moi, vous avez vu les images de ce que je pense de son nez», a ainsi simplement expliqué celui qui entraîne désormais Fleetwood Town, pensionnaire de League One (D3 anglaise).