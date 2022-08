PSG : le nouveau Neymar enflamme déjà le Parc des Princes

La suite après cette publicité

Le nouveau Neymar est arrivé. Pour la grande première de l'exercice 2022-2023 au Parc des Princes face à Montpellier (5-2), tous les yeux étaient rivés sur le trio offensif du Paris Saint-Germain, aligné pour la première fois de la saison par Christophe Galtier. Il s'agit, bien évidemment, de l'attaque formée par Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, suspendu pour le Trophée des Champions contre Nantes (4-0) puis forfait pour le déplacement à Clermont (5-0) pour la première rencontre de l'année en Ligue 1.

Si l'international français a vécu une soirée mitigée, et que le septuple Ballon d'Or a été un peu plus en retrait sur le pré parisien, ce n'était clairement pas le cas de la star brésilienne. La preuve, Neymar, élu homme du match par notre rédaction, s'est offert un doublé, passant tout proche du triplé, pour la première sortie du Paris SG cette saison dans son antre. Dans la continuité de ses dernières prestations, aussi bien en préparation que lors des premiers matchs officiels, l'international auriverde a tout simplement brillé face aux Héraultais.

Un Neymar de gala pour la première au Parc

Toujours aussi impliqué défensivement, dans le replacement et à la récupération, l'ancien du Barça a été l'élément moteur du PSG face au MHSC (98 ballons touchés, 4 passes clés, 12/19 au duel). En témoigne sa récupération haute dans les pieds de Falaye Sacko, amenant le penalty obtenu par Messi transformé sans trembler par ses soins (43e). Mort de faim, il s'est aussi jeté pour devancer la sortie de Jonas Omlin sur un centre d'Achraf Hakimi (51e). Signe que sa détermination est infaillible, alors qu'il a affiché une complicité intéressante avec Leo Messi contre le MHSC. Autre détail qui ne trompe pas : on langage corporel. Les chanceux présents au Parc ont pu, notamment, voir l'une de leurs vedettes grimacer dans le sens positif quand, après un bel effort pour récupérer le ballon, il n'a pas pu gratter une touche (45e+2).

Présent en zone mixte, Marco Verratti a confirmé que son partenaire auriverde était en forme olympique. « Il est très heureux. Avec les joueurs qu'on a, quand on les voit contents, ils le transmettent à tous : les coéquipiers, le public. Ce sont des joueurs qui sont très importants. On veut être une des meilleures équipes du monde. On a besoin de ces joueurs au maximum. Ney, il fait de très bons entraînements. Il se sent magnifique et je suis sûr que ça va continuer comme ça. » Neymar a même eu droit à sa standing ovation au moment de céder sa place au petit nouveau Hugo Ekitike (90e). Ce qui prouve, là aussi, que le public parisien s'est réconcilié avec son n°10. Une nouvelle confirmation qu'un tout nouveau "Ney" s'est emparé du n°10 du PSG annonçant, peut-être, une grande saison dans la capitale française...