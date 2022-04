Levante-Barcelone : les compositions officielles

Le Barça se déplace sur la pelouse d’un relégable pour tenter d’enchaîner en Liga. Après un match nul à Francfort en Europa League cette semaine, les hommes de Xavi peuvent, en cas de septième victoire de rang en championnat, reprendre la deuxième place à Séville. De leur côté les joueurs de Levante, actuellement 19e, vont tenter de réaliser un exploit pour se rapprocher du premier non-relégable, Majorque, qui les devance de sept longueurs.

Côté Blaugrana, Depay, Dest, Fati, Pique, Roberto et Umtiti sont blessés. Xavi a reconduit la même équipe que celle qui a battu Séville la semaine dernière, à l’exception de l’expérimenté défenseur espagnol et de Pedri, remplacé par Nico. Le trio Dembélé - Aubameyang - Ferran Torres, en grande forme en ce moment, mènera l’attaque du Barça. Côté Levante, le jeune entraîneur Alessio Lisci doit compter avec de nombreux blessés (Clerc, Duarte, Gomez, Soldado, de Frutos, Mustafi). L’autre club de la ville de Valence va évoluer dans un 5-3-2 très défensif et comptera sur le réalisme de leur buteur phare, José Luis Morales, afin de mettre en danger les Catalans.

Les compositions d'équipe :

Levante : Cardenas – Miramon, Rober Pier, Postigo, Vezo, Son – Campana, Pepelu, Radoja – Morales, Martin

Barcelone : Ter Stegen – Alves, Araujo, E. Garcia, Alba – Nico, Busquets, F de Jong – Dembélé, Aubameyang, Ferran