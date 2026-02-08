ASSE-MHSC : le nouveau gros craquage de Téji Savanier

Lors du choc de Ligue 2 entre Saint-Étienne et Montpellier ce samedi, Téji Savanier a été au cœur d’un échange très tendu avec un supporter adverse. Remplacé peu après l’heure de jeu par Khalil Fayad, le capitaine montpelliérain a été pris à partie verbalement depuis la tribune Pierre-Faurand. Selon une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, Savanier n’a pas hésité à répondre avec force, multipliant les insultes dont un fameux « nque tes morts ! »* à plusieurs reprises.

Ce n’est pas la première fois que le milieu héraultais se retrouve confronté à ce type de situation. Déjà l’an dernier, il avait eu un accrochage verbal avec un spectateur et, excédé par les critiques sur les performances de son équipe, il avait même dévoilé son salaire pour clore la discussion. Samedi, sa réaction face au supporter stéphanois montre à quel point la pression des tribunes peut rapidement dégénérer…