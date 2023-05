Le Bayern Munich a reçu un mail intrigant sur Cristiano Ronaldo…

La suite après cette publicité

Il y a quelques semaines encore, le Bayern Munich rêvait d’un triplé magique Bundesliga-Ligue des Champions-Coupe d’Allemagne. Aujourd’hui, le géant bavarois pourrait terminer cette saison 2022/2023 sans aucun de ces trois trophées. Éliminés de la coupe aux grandes oreilles et de la coupe d’Allemagne, les Munichois sont certes leaders du classement de Bundesliga, mais ne possèdent qu’un point d’avance sur le Borussia Dortmund à deux journées du terme. Pour le Bayern, il est donc vital de remporter un nouveau titre de champion, sous peine de voir un gros orage s’abattre sur l’Allianz Arena.

En attendant, les dirigeants du club ont d’ores et déjà commencé à réfléchir au visage de l’équipe pour la saison suivante. Et le journal Abendzeitung Munich vient de faire une révélation étonnante. Le boss du Bayern, Oliver Kahn, a reçu un mail d’un certain Markus Schön. Ce nouveau ne vous dit rien, mais ce monsieur est un millionnaire allemand d’Internet, patron du site buero.de. Et dans ce mail, Schön a tout simplement proposé au Bayern de financer l’arrivée de Cristiano Ronaldo l’été prochain en échange d’un contrat de partenariat avec le club ! Schön ne serait pas considéré comme un doux rêveur, mais comme un homme d’affaires calculateur.

Retour de la rumeur CR7-Bayern

En clair, il pense que le Bayern est l’endroit et surtout la marque idéale pour relancer un CR7 disparu du devant de la scène depuis son départ dans le Golfe. Il assure même dans son courriel que Ronaldo sera prêt à consentir une forte baisse de salaire pour entrer dans les finances du club. Pour rappel, à 38 ans, Cristiano Ronaldo a fait un choix financier en 2023 en acceptant de quitter le football européen pour céder aux sirènes d’Al Nassr. En Arabie saoudite, le Portugais va toucher 200 M€ sur deux ans. Un montant exceptionnel, inédit pour un joueur. Voire plus si l’on en croit certains évoquant un autre contrat d’ambassadeur de l’état pétrolier.

Sauf que cela ne vous aura pas échappé, mais le quintuple Ballon d’or multiplie les coups de sang dans la Saudi Pro League. Simple colère liée au fait que son équipe ne parvient pas à prendre les commandes du championnat ou profond agacement ? Le Lusitanien se montre très efficace (13 buts inscrits en 14 matches), mais plusieurs rumeurs n’excluent pas une forme de regret chez CR7 de ne plus être sous les feux des projecteurs en Europe. À Munich, ce n’est toutefois pas la première fois qu’il est annoncé dans le viseur du Bayern. Mais cette fois, c’est le procédé qui surprend.