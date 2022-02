Tanguy Ndombélé explique pourquoi il a préféré l'OL au PSG

La suite après cette publicité

C'est un transfert qui a un peu surpris les observateurs du football. En effet, Tanguy Ndombélé est revenu à Lyon, un club qu'il connait bien puisqu'il en était parti il y a deux ans et demi en tant que plus grosse vente de l'histoire du club. Son passage à Tottenham, qui l'avait recruté pour 65M€, a été plus que mitigé pour l'international français (7 sélections) et un départ cet hiver semblait inévitable. Cependant, le natif de Longjumeau (Essonne) a longtemps été lié au PSG, ou même au Valence FC, la piste menant à l'OL n'étant apparu qu'après le départ de Bruno Guimarães pour Newcastle.

Lors de sa conférence de presse de présentation, l'ancien Spurs, qui est prêté six mois avec une option d'achat non obligatoire, est revenu sur son choix de revenir dans un club où il a déjà quelques marques : «il y a eu des discussions avec pas mal de clubs, mais entre les discussions et l’acte il y a beaucoup de choses. Lyon, c’est un club que je connais. Quand je pèse le pour et le contre, j’ai 3 mois et demi avant la fin de saison. Mais j’ai hésité, je suis parti ici par la grande porte, revenir c’est un risque».