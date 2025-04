Deportivo Alavés - Real Madrid : les compositions sont là

La 31e journée de Liga se poursuit ce dimanche et nous offre un duel entre le Deportivo Alavés et le Real Madrid. A domicile, les Basques s’organisent en 4-4-2 avec Jesus Owono dans les buts derrière Nahuel Tenaglia, Abdelkabir Aqbar, Santiago Mouriño et Manu Sanchez. Le double pivot est assuré par Antonio Blanco et Joan Jordan avec Carlos Vicente et Carles Aleñá sur les ailes. Devant, Carlos Martins est placé en attaque avec Kike Garcia en soutien.

De leur côté, les Merengues s’articulent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Devant lui, Lucas Vazquez, Raul Asencio, Antonio Rüdiger et Fran Garcia composent la défense. Aurélien Tchouaméni est placé comme sentinelle avec Federico Valverde et Eduardo Camavinga à ses côtés. Enfin, Arda Güler et Rodrygo Goes sont associés en attaque en soutien de Kylian Mbappé.

Les compositions :

Deportivo Alavés : Owono - Tenaglia, Aqbar, Mouriño, Sanchez - Vicente, Blanco, Jordan, Aleñá - Garcia, Martin

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia - Valverde, Tchouaméni, Camavinga - Güler, Mbappé, Rodrygo