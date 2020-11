Barça : 4 à 6 mois d'absence pour Gerard Piqué ?

Le FC Barcelone a rendu les armes pour la troisième fois cette saison en s'inclinant face à l'Atlético de Madrid (1-0). Si les Colchoneros n'avaient plus battu le Barça depuis dix ans, la situation des Catalans demeurent extrêmement préoccupante. Et pour ne rien arranger, Ronald Koeman a perdu son défenseur central Gerard Piqué (33 ans) sur blessure à la 61ème minute du match. Et selon les premières informations de Sport, les nouvelles sont tout sauf rassurantes pour Piqué.

Les premiers examens du staff médical des Blaugranas auraient décelé une grave blessure au genou droit qui pourrait provoquer une indisponibilité comprise entre quatre et six mois. Des examens complémentaires vont être effectués à Barcelone pour connaître la nature exacte de la blessure du joueur. Une opération ne serait d'ailleurs pas exclue par le FC Barcelone et Gerard Piqué. Voilà une bien mauvaise nouvelle pour Ronald Koeman...