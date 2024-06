Le Real pense que Joselu se trompe en allant au Qatar

Après une saison remarquable sous le maillot du Real Madrid, Joselu devrait rejoindre le Qatar. L’Espagnol de 34 ans, actuellement à l’Euro avec la Roja, souhaite s’offrir une pré-retraite dorée à 12 millions d’euros par an en rejoignant le Al-Gharafa Sports Club en Qatar Stars League. Pour faciliter le transfert, le Real Madrid a levé l’option d’achat pour ensuite le laisser partir au club qatari. Même si les Madrilènes approuvent l’opération et souhaitent arranger le départ de leur joueur, ils ne sont pas certains du choix de leur attaquant.

La suite après cette publicité

Selon le média Relevo, la Casa Blanca considère ce choix comme mauvais pour le club et pour le joueur. Le Real aurait préféré garder son buteur une saison de plus, puis le libérer la saison prochaine, une fois que leurs nouvelles recrues offensives auraient pris leurs marques. Malgré cela, le transfert de Joselu vers le Qatar semble inévitable. Le Real Madrid ne manquera de toute façon pas d’options en attaque la saison prochaine. Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo, Brahim Diaz, Arda Güler et Endrick seront disponibles pour figurer sur la première feuille de match en Liga dans quelques semaines.