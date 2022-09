Chelsea pose 50 M€ sur la table pour Edson Alvarez

Cette dernière journée de mercato risque bien de partir dans tous les sens. Chelsea est toujours à la recherche d'un voir, plusieurs éléments, comme un défenseur central, éventuellement un attaquant, mais aussi un milieu de terrain. Les seuls Jorginho, Mateo Kovacic et N'Golo Kanté ne suffiront pas pour jouer les rôles de taulier dans l'entrejeu lors des matchs importants, d'autant que le Français est régulièrement blessé.

La direction prospecte et a ciblé Edson Alvarez. D'après The Athletic, une offre de 50 M€ est même partie des bureaux à Londres en direction de l'Ajax. Le média anglais affirme que des bonus seront également inclus, sans en préciser les montants. Le Mexicain dispose d'une qualité principale aux yeux des Blues. C'est un joueur polyvalent. Milieu défensif avant toute chose, il est également capable d'évoluer en défense centrale.

L'Ajax a déjà vendu pour plus de 200 M€ cet été

Chelsea comblerait deux manques en une seule recrue en cas d'accord, qui en plus est encore jeune (24 ans). On ne sait pas encore si cette offre a été acceptée. C'est encore un peu tôt pour le savoir mais on devrait rapidement avoir plus de nouvelles dans les heures à venir puisque le marché des transferts ferme ses portes ce soir en Angleterre. Si transfert il y a, il pourra intervenir jusqu'à ce jeudi sur les coups de 23h.

Face à cette belle proposition, on veut bien croire que la direction amstellodamoise hésite. Il s'agit là d'un très gros chèque pour un joueur recruté 15 M€ en 2019 mais le timing n'est pas idéal car trouver un remplaçant en quelques heures n'est pas simple. Et puis l'Ajax a déjà vendu pour plus de 200 M€ cet été (et recruté pour plus de 100 M€). Un nouveau transfert remplirait les caisses mais affaiblirait l'équipe...