PSG - Inter : la réaction forte de Luis Enrique après le sacre en finale

Ce samedi soir, le PSG a écrit sa légende, son histoire. En finale de la Ligue des champions, la formation de Luis Enrique a atomisé l’Inter Milan (5-0) et a ainsi remporté la première Ligue des Champions de son histoire. La consécration aussi pour QSI, 14 ans jour pour jour après le rachat du club. Sous la houlette de Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale a enchaîné les échecs pendant des années avant de changer drastiquement de stratégie il y a deux ans.

Le président qatari avait décidé d’arrêter avec le projet superstar et avait donc décidé de miser sur un projet plus collectif. Pour mener à bien ce projet, il avait décidé de nommer Luis Enrique à la tête de l’équipe. Le technicien espagnol avait fait le grand ménage se séparant de Verratti, Neymar et donc l’été de Kylian Mbappé. Des choix payants puisqu’aujourd’hui, le PSG peut donc savourer sa victoire en finale de Ligue des Champions.

Luis Enrique savoure

Après la rencontre, au micro de Canal+, il s’est confié sur cette soirée historique. «Il y a aussi des supporters au Parc des Princes ? Partout même ici. Je pense que c’était l’objectif depuis le début de saison dernière, c’est le moment de faire une grande fête et profiter de ce moment maintenant», a-t-il lancé dans un premier temps avant d’expliquer ce qui a fait la différence sur cette campagne de Ligue des Champions.

«J’ai ressenti une connexion avec les joueurs et les supporters, c’était forte. C’est un très bon moment, on mérite ça. C’est très dur de jouer une finale comme on l’a fait, mais on a pu gérer la tension et l’excitation de la meilleure des manières. Je n’ai pas besoin de planté de drapeau pour ma fille, c’est toujours dans mon cœur pour la vie. C’est pour elle aussi bien sûr». Place désormais à la fête pour les Parisiens !