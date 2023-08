Ligue 2 : Bordeaux lance sa saison face à Amiens

Ce samedi à 15h, les Girondins de Bordeaux recevaient Amiens pour un nouveau choc en Ligue 2. Après un 0-0 face à Ajaccio, les Bordelais devaient prendre le meilleur à domicile face au leader de Ligue 2. Pour cette rencontre, David Guion misait sur la même composition que face aux Corses avec Pitu comme nouveau à la place de Livolant.

Et dans cette rencontre, Bordeaux a renoué avec la victoire en dominant Amiens. La recrue Zan Vipotnik a ouvert le score sur une belle percée de Yoann Barbet avec que Gaëtan Weissbeck ne fasse le break et scelle la victoire des siens (2-0). Bordeaux enchaîne un troisième match sans encaisser de but.