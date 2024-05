La belle montée en puissance de Wilitty Younoussa, le N’Golo Kanté de Rodez

Loin d’être considérée parmi les favoris de la Ligue 2, voire même dans les outsiders, la formation de Rodez est pourtant 4e à 3 journées de la fin, et idéalement placée pour les barrages d’accession en Ligue 1. L’histoire d’un groupe solide, d’un coach passionné et de quelques joueurs qui prouvent au fil des semaines qu’ils ont bien plus que le niveau de l’antichambre de l’Elite. C’est le cas bien évidemment du meilleur buteur de l’équipe Andréas Hountondji (12 buts en Ligue 2) mais aussi de Wilitty Younoussa.

La suite après cette publicité

Si ce nom ne vous évoque rien, cela devrait rapidement changer puisque ce milieu de terrain box to box de 22 ans monte clairement en puissance depuis quelques semaines. Repéré au Cameroun lors du G8 Talent Cameroun, le meilleur concours de jeunes talents d’Afrique Subsaharienne qui a révélé notamment André-Frank Zambo Anguissa (Naples) ou Wilfried Singo (AS Monaco), cet international U23 camerounais a fait ses premiers pas en Europe à Dijon durant l’été 2020 où il débarque en provenance de l’AS International Football Académie, à Yaoundé (Cameroun). Il est rapidement pris d’affection par les supporters et son coach d’alors, Patrice Garande, qui n’hésite pas alors à le comparer à N’Golo Kanté.

À lire

Bordeaux : Albert Riera annonce rester la saison prochaine

Le coach français sait de quoi il parle puisque c’est lui qui a lancé le champion du Monde 2018 du côté de Caen. «Toutes proportions gardées, il nous fait penser à N’Golo Kanté. De par le gabarit, mais il a aussi ce 'truc’ que N’Golo avait, avance-t-il. Je ne suis pas en train de dire qu’il a le niveau de Kanté, mais il a beaucoup de choses qui ressemblent dans son jeu». Après une première saison d’adaptation, Younoussa prend du galon au DFCO, joue 20 matches de Ligue 2 (dont 17 titularisations) mais perd sa place en fin de saison dès lors qu’il refuse de prolonger. Il prend la direction de Rodez. Sous l’impulsion du directeur sportif Grégory Ursule qui a été l’un des grands artisans de sa venue au RAF, il accumule de l’expérience et du temps de jeu cette saison pour sa deuxième année au club (33 matches, 2 buts et 3 passes décisives en 2023-24).

La suite après cette publicité

Un futur statut d’agent libre qui ne laisse personne indifférent

Comparé donc à N’Golo Kanté par sa capacité à répéter les efforts en allant à fond, à son côté inoxydable ou encore à sa faculté de ratisser un nombre incalculable de ballons (voir infographie de Datascout), il est plutôt à l’aise dans un rôle de "box-to-box" au milieu de terrain. Capable également de casser les lignes, de tenter des choses d’apporter offensivement, le Camerounais a réalisé un match plein du côté de Concarneau lors du dernier match de Ligue 2 (victoire 1-2 du RAF). Homme du match, il a marqué, délivré une passe décisive et aurait même pu s’offrir un doublé suite à une superbe reprise de volée bien repoussée par le gardien des Thoniers. Une performance remarquée qui tombe à pic pour une équipe désormais bien placée pour s’offrir une place en barrage de Ligue 2.

Didier Santini, son coach ne tarissait pas d’éloges à son encontre à l’issue du match : «je suis content pour lui, surtout qu’il marque pied gauche. On a besoin de ce qu’il apporte, ses courses, tout ce qu’il peut apporter dans son jeu offensif, d’être tout le temps dans le harcèlement complet. Il fait une passe décisive, il marque, c’est tout benef pour nous.» Il reste donc trois matches pour Younoussa et les siens pour arracher une place en barrage. L’occasion pour le principal intéressé de continuer à performer avec le RAF avant de passer un cap dans un club plus huppé. En fin de contrat en juin 2024, le camerounais, doté d’une belle technique tout en étant intraitable au duel, ne manque pas de courtisans, que ce soit en Ligue 1 ou à l’étranger. Nul doute que s’il réitère son niveau de jeu vu face à Concarneau, il devrait avoir un bel avenir aussi bien en club qu’en sélection nationale avec l’arrivée de Marc Brys à la tête des Lions Indomptables.