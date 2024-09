Everton racheté par les Friedkin

Les rêves de rachat d’Everton sont terminés pour John Textor. L’autre club de la Mersey vient en effet d’annoncer officiellement qu’un accord avait été trouvé avec les Américains de Friedkin Group. La transaction doit désormais être validée par les autorités compétentes.

La suite après cette publicité

«Blue Heaven Holdings et The Friedkin Group confirment qu’ils sont parvenus à un accord sur les conditions de la vente de la participation majoritaire de Blue Heaven Holdings dans le club de football d’Everton. La transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires, notamment de la Premier League, de la Football Association et de la Financial Conduct Authority», peut-on lire sur le communiqué publié par les Toffees.