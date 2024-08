L’Atlético propose un troc d’enfer à Julian Alvarez et Manchester City

Une finale Paris-Madrid. Voilà ce qui se profile concernant le feuilleton Julian Alvarez. Ce n’est un secret pour personne, l’Argentin âgé de 24 ans est lassé de son statut de remplaçant à Manchester City. Il souhaite donc rejoindre un club qui lui permettra d’occuper un rôle de titulaire et d’enchaîner les rencontres. Le Paris Saint-Germain est prêt à lui offrir tout cela, ainsi qu’un joli pactole. Récemment, nous vous avons expliqué que le club de la capitale a entamé les négociations avec les Citizens et le joueur, auquel une offre de contrat a été soumise.

Mais les pensionnaires du Parc des Princes ne sont pas les seuls sur le coup. En effet, l’Atlético de Madrid veut également enrôler le champion du monde argentin. D’ailleurs, une première proposition a été formulée selon Skysports. Il s’agit d’une offre de 55 millions d’euros, avec des bonus pouvant faire grimper l’addition à 70 millions d’euros. Mais ce lundi après-midi, le Daily Mail dévoile de nouvelles informations sur le sujet. Le média anglais explique que l’Atlético a proposé d’inclure João Félix dans le deal Julian Alvarez.

João Félix en prêt + de l’argent pour Julian Alvarez

Ainsi, les Espagnols souhaitent prêter à City le Portugais, qui n’entre pas dans leurs plans et qui a déjà été suivi par les champions d’Angleterre en 2023. Il s’agit ici d’un prêt d’une saison avec une option d’achat pour le faire signer définitivement. En plus de cela, les Colchoneros rajouteront une belle somme d’argent pour convaincre les Skyblues. Le montant n’a pas filtré, mais on sait que les Anglais ont fixé le prix de Julian Alvarez à 87,3 M€ et qu’ils attendent un peu plus de 11 M€ de bonus. En incluant João Félix dans l’opération, les Madrilènes espèrent faire baisser le prix d’Alvarez et faire pencher la balance de leur côté.

Le Daily Mail estime que ce sont les Colchoneros qui sont les mieux placés pour accueillir le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. La publication britannique explique que l’Argentin est "impatient de rejoindre l’Atlético" où officie son compatriote Diego Simeone. Même si Manchester City souhaite le garder, Julian Alvarez a visiblement fait son choix. Et si les Espagnols ont une longueur d’avance, ce dossier est loin d’être bouclé. Paris peut encore s’immiscer et rien ne dit que City acceptera de recruter João Félix. La suite au prochain épisode…