Lovro Majer a choisi Rennes

Depuis deux semaines déjà, de nombreux milieux de terrains sont annoncés du côté du Stade Rennaks. Il faut dire que Florian Maurice et ses équipes sont bien à la recherche de plusieurs milieux de terrain pour remplacer Steven N'Zonzi et Clément Grenier. L'une des pistes mène à Lovro Majer (23 ans) du Dinamo Zagreb. Le club breton est entré en contacts avec Andy Bara, son agent. Les deux parties sont même déjà tombés d'accord pour un contrat longue durée.

La suite après cette publicité

International croate, il a délivré 11 buts et 14 passes décisives la saison passée avec son club. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Zagreb, ce gaucher au pied soyeux a refusé les approches de nombreux clubs, dont Francfort, pour rejoindre Rennes. En parallèle, les négociations entre les deux clubs sont très avancées. Certaines sources concordantes évoquent même qu'un accord a déjà été trouvé et que Majer rejoindrait Rennes après son match de qualification de Ligue des champions, qui se déroulera face au Sheriff (17 et 25 août prochain).