Les propos choquants du frère d’Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

Depuis son transfert avorté au PSG, Hakim Ziyech vit des moments troubles avec Chelsea, où il a très peu de temps de jeu. Une période compliquée, qui ne va pas s’arranger après le post Instagram de son frère, Faouzi Ziyech. Dans cette publication, ce dernier reproche au joueur des Blues ses paroles dans Vogue à propos de son éducation. L’international marocain aurait mentionné seulement sa mère en oubliant notamment le rôle de son grand frère.

« Déjà, maman n’a pas eu à élever 9 enfants comme tu le dis, seul toi était un enfant (11 ans), les autres avaient 16, 18, 20, 22, 23, 27, 29 et certains avaient déjà des enfants. Ta sœur et moi avons pris en charge l’éducation des enfants. Moi qui ai tout sacrifié (y compris ma famille) pour ton avenir, tes opportunités et tes possibilités. Tu étais le plus insouciant et le plus gâté de tous (de tout le quartier). (…) Ensuite, j’ai été le seul à faire en sorte que tu rejoignes une famille d’accueil. Jusqu’à ton permis de conduire, je t’ai récupéré à mi-chemin au McDonald’s de Lelystad, de Zwolle, et même de Joure, pour que tu aies encore quelque chose à faire de ton week-end, puis personne ne se bousculait pour venir te chercher. Si je ne pouvais vraiment pas, je donnais ma voiture et mon ami vous amenait et/ou venait vous chercher n’importe où dans le pays. » Dans un autre post, Faouzi a rajouté. « De toute façon, le snus n’a pas seulement affecté tes dents, mais aussi ta mémoire ». Pour rappel, le snus est une poudre de tabac humide qui se place entre la gencive et la lèvre supérieure.

À lire

Chelsea : Hakim Ziyech a joué un rôle dans le départ de Graham Potter