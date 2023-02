Chelsea : les étonnantes conséquences du transfert avorté d’Hakim Ziyech au PSG

La suite après cette publicité

Hakim Ziyech au PSG. C’était probablement le feuilleton de la fin du mercato hivernal. Les dirigeants parisiens avaient accéléré dans les dernières heures pour s’offrir l’international marocain qui n’entrait plus dans les plans de Chelsea. Les Blues venaient de recruter encore plusieurs attaquants (Joao Felix, Mudryk, Madueke, Fofana) et Hakim Ziyech qui ne jouait déjà pas beaucoup cette saison était plus que jamais sur le départ. Mais alors que tout semblait bouclé entre les deux parties et que le joueur attendait à la Factory depuis plusieurs heures, le transfert n’a pas pu se faire. La faute de Chelsea qui n’a pas envoyé les documents à temps. Un coup dur pour le PSG qui n’a enregistré aucun renfort, mais surtout pour le joueur contraint de revenir à Chelsea alors qu’il souhaitait ardemment son départ pour se relancer et continuer sur sa lancée après une belle Coupe du Monde avec le Maroc.

Souvent pointé du doigt pour sa tendance à vite se renfermer sur lui-même et à s’effondrer après un échec, le milieu de 29 ans n’a pas du tout sombré du côté de Chelsea au contraire. Trois jours seulement après son transfert avorté, Hakim Ziyech était même titulaire en Premier League face à Fulham. « Ce n’est pas la première fois que ça arrive, ni la dernière. C’est un joueur professionnel, il comprend la situation. Il est sous contrat avec nous, et il est à la disposition de l’équipe. Il sera avec nous pour le reste de la saison », expliquait son entraîneur le lendemain de la clôture du mercato. Une situation étonnante mais finalement dans la continuité des dernières semaines puisque Graham Potter, qui ne comptait pas du tout sur lui avant le Mondial, avait décidé de le relancer en le titularisant à plusieurs reprises lors du mois de janvier en championnat et en FA Cup. Et ses performances très intéressantes, en plus de nombreuses blessures en attaque côté Chelsea, lui ont permis d’enchaîner avec son club.

À lire

PSG, Barça : rencontre Messi-Laporta à venir !

Le Bayern sur le coup tout comme… le PSG ?

Le 15 février dernier, l’ancien de l’Ajax Amsterdam connaissait même sa première titularisation de la saison en Ligue des Champions face à… Dortmund lors du 8e de finale aller en Allemagne (0-1). Une rencontre durant laquelle, il a été l’un des joueurs les plus intéressants de son équipe, jouant d’ailleurs la totalité de la rencontre. Malgré l’impressionnante puissance offensive de Chelsea (Sterling, Havertz, Mudryk, Joao Felix, Fofana, Madueke, Pulisic, Aubameyang, Broja, Mount), Hakim Ziyech semble avoir bien rebondi depuis l’échec de son transfert. Preuve en stats puisqu’il a disputé 18 matches depuis le début de saison : la moitié depuis le 1er janvier. Et ce n’était pas gagné tant sa situation était très délicate à Londres. Mais le Marocain sait aussi qu’il profite actuellement des nombreuses blessures dans le secteur offensif et que son avenir ne s’écrit plus du côté de Chelsea. En attendant de trouver une porte de sortie cet été, il profite des opportunités offertes par un Graham Potter qui semble satisfait de lui. Cet été, il devrait faire ses valises et rapporter un petit billet à Chelsea qui a peu vendu ces derniers temps.

La suite après cette publicité

Son retour au premier plan et la médiatisation de son faux départ du côté du PSG a peut-être donné des idées à certains clubs. Selon la presse espagnole, c’est le Bayern Munich qui s’intéresse de près à Hakim Ziyech pour cet été. Du haut de ses presque 30 ans (le 19 mars), le Marocain a toujours une belle cote sur le marché des transferts et Chelsea pourrait ne demander qu’une vingtaine de millions d’euros pour le libérer de ses dernières années de contrat (juin 2025). Une opportunité qui pourrait donc intéresser le club tout comme le PSG qui a les faveurs du joueur depuis cet hiver et qui pourrait bien tenter de revenir à la charge à la fin de saison. Mais l’avenir semble tout de même très flou du côté du club de la capitale pour planifier un possible retour du PSG dans ce dossier. Quoi qu’il en soit, Hakim Ziyech a bien rebondi depuis l’échec de son transfert et ce faux départ a peut-être été un mal pour un bien… Réponse d’ici quelques semaines.