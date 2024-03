Real Madrid : Thibaut Courtois était tout proche d’un retour

Tremblement de terre à Madrid. Absent depuis le début de saison en raison d’une rupture des ligaments croisés, Thibaut Courtois a connu une autre terrible blessure ce mardi à l’entraînement. Quittant l’entraînement en pleurs, le gardien belge a été diagnostiqué d’une déchirure interne du ménisque du genou droit. Un nouveau coup dur qui devrait le contraindre à une saison blanche alors qu’il espérait revenir à la compétition dans les prochaines semaines. En effet, c’est ce qu’il avait laissé entendre quelques jours auparavant dans un entretien accordé à Elite Sport, le sponsor de ses gants.

«Je suis sur le point de revenir, confessait alors Courtois. Je fais déjà des exercices de gardien presque complets. Maintenant, j’ai commencé à prendre des photos avec l’équipe, qui est maintenant plus incertaine et petit à petit, je m’implique davantage dans le travail du groupe… mais je pense qu’il reste encore un mois et un peu pour pouvoir jouer.» Désormais, le portier de 31 ans va devoir travailler encore plus dur pour se remettre sur pied rapidement.