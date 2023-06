Neymar et Pogba sont à Miami

La suite après cette publicité

Quelques heures après l’officialisation du transfert de Lionel Messi à l’Inter Miami, Neymar et Paul Pogba se sont également affichées du côté de South Beach. Si les deux stars ne devraient pas voir, pour l’heure, leur avenir s’écrire du côté de la MLS, l’attaquant brésilien du PSG et le milieu de terrain français de la Juventus ont profité de l’occasion pour rendre visite à un ami proche.

Au premier rang pour assister au match 3 des finales NBA entre la franchise floridienne et les Denver Nuggets, Neymar et Pogba n’ont en revanche pas porté chance à Jimmy Butler puisque les joueurs d’Erik Spoelstra se sont inclinés (94-109) et sont désormais menés 2-1 dans la série. Avant la rencontre, Ney et La Pioche ont également pu s’exercer en envoyant quelques tirs sur le parquet floridien…

