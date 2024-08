Caen : le coup de fil de Kylian Mbappé à Yann M’Vila

À 34 ans, Yann M’Vila a fait son grand retour en France. Quatre ans après avoir quitté l’AS Saint-Étienne, le milieu de terrain s’est engagé en faveur du Stade Malherbe de Caen. Une recrue au nom clinquant pour la famille Mbappé, nouvel actionnaire majeur du club normand. D’ailleurs, M’Vila a confié qu’il avait été convaincu en grande partie de débarquer en Normandie après avoir échangé au téléphone avec Kylian Mbappé.

«J’ai eu cette chance. C’est ce qui a fait la différence. Et c’est pourquoi aussi j’ai répondu favorablement à cet appel. Parce qu’il m’a appelé et on a bien discuté. Le lendemain, j’ai vu sa maman, on a très bien discuté, ça s’est fait très, très rapidement. En trois quatre jours, c’était bouclé. Le contrat, les intentions, les objectifs. Et me voilà ici, maintenant. Ce qui reste. C’est bien beau de parler, de dire que je vais faire ça, je vais ramener de l’expérience, etc. Maintenant, il faut agir et ça va passer par le terrain», a-t-il déclaré à France Bleu.