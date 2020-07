Monaco : Chelsea lorgne la pépite Malamine Efekele

On le sait tous, Monaco est réputé ces dernières années pour former de nombreuses pépites et les revendre à prix d’or une fois arrivées à maturité. Un choix payant pour le club de la Principauté qui a vu ses caisses se remplir lors des derniers mercatos estivaux. Mais après la perte l’été dernier de l’international français U17 Hannibal Mejbri parti à Manchester United pour 5 M€ ( + 5 M€ de bonus), Monaco ne veut pas revivre cette situation et espère conserver l’ensemble de ses jeunes et particulièrement l'un d'entre eux.

Selon L’Équipe, Malamine Efekele, qui va fêter ses 16 ans ce mois-ci est un des jeunes les plus courtisés. Parmi les équipes intéressées, Chelsea serait en pôle pour l’accueillir. D’après de nombreux observateurs, cet attaquant polyvalent capable de jouer dans l’axe comme sur un côté, marcherait sur les traces d’un certain Kilian Mbappé. Formé à Bondy également, où il a eu comme entraîneur le père de Mbappé, il pourrait donc quitter la Principauté dès cet été si Chelsea ou un autre cador européen se montre insistant.