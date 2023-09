LdC : Antoine Griezmann est amer

La suite après cette publicité

L’Atlético accroché sur le fil ! En raison d’un début de saison en dents de scie en Liga, le club madrilène espérait se refaire une beauté à l’occasion de son premier rendez-vous en Ligue des champions face à la Lazio de Rome, mardi soir. Outsiders de la compétition, les Colchoneros ont longtemps cru s’offrir un premier succès en ouvrant le score par l’intermédiaire du jeune Pablo Barrios (1-0, 29e). Mais c’était sans compter sur le but héroïque du gardien adverse Ivan Provedel dans les ultimes secondes des arrêts de jeu (1-1, 90e+5), permettant à l’écurie italienne d’arracher le point du nul.

Logiquement, la déception était de taille dans les rangs madrilènes, à l’image d’Antoine Griezmann. Au moment d’analyser la rencontre face au club transalpin, l’international français n’a pas caché sa frustration au micro de Movistar. «C’est dommage. Nous avons joué un match défensivement alors que nous pouvions encore marquer un but de plus. Nous avons réalisé un super boulot et nous devons continuer. Nous avons le niveau et le collectif pour faire quelque chose de grand en Ligue des champions. Aujourd’hui, c’est un revers», a déclaré le Français.