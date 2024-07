Droits TV, Ligue 1 : Saïd Chabane tire la sonnette d’alarme

L’accord entre DAZN, BeIN Sports et la Ligue professionnelle de football (LFP) pour la diffusion de la Ligue 1 à compter de cet été, jusqu’en 2029, ne ravit pas tous les présidents des clubs de Ligue 1. Comme John Textor, patron de l’Olympique Lyonnais, et Joseph Oughourlian, président du RC Lens, Saïd Chabane a exprimé son mécontentement et son inquiétude quant à ce futur accord, dans un entretien à Ouest-France. « On est soulagé d’avoir un diffuseur, mais en vérité, c’est la catastrophe sur le plan économique pour les clubs. On a les 500 millions d’euros, certes, mais c’est loin des 700 millions qu’on voulait. Et sur ces 500 millions, il en reste à peu près 230 ou 240 à se partager », a expliqué le propriétaire du SCO d’Angers, qui remonte en première division cette saison.

La suite après cette publicité

« Sur le plan stratégique, c’est la chaîne de la Ligue qui primait. Mais sur le plan opérationnel, on ne pouvait pas faire autrement. Merci à beIN et au Qatar d’être venus autour de la table, sinon, ce n’était pas catastrophique, mais la fin du football professionnel en France. On a évité la catastrophe, mais pour un club comme le nôtre, c’est compliqué. » Le président angevin a également confirmé un déficit budgétaire de dix millions d’euros entre le plan présenté à la DNCG et celui que son club pourra mettre en place. Le promu devrait toucher trois fois moins d’argent grâce aux droits télés que lors de sa dernière saison dans l’élite.