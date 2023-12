Le onze type des meilleures pépites de la Coupe du monde U17 2023

La Coupe du monde U17 2023 a fait vibrer ces dernières semaines de football et nous avons décidé de réaliser notre onze type de la compétition. Dans les buts, difficile de ne pas choisir le portier français Paul Argney qui n’a concédé que trois buts sur la compétition, les trois à partir du stade des demi-finales. Héroïque en 1/8e de finale contre le Sénégal lors des tirs au but, il a endossé ce rôle aussi en finale contre l’Allemagne même si cela n’a pas suffi pour s’imposer. Pour le côté droit de la défense, l’Argentin Dylan Gorosito prend place. Auteur de trois passes décisives sur la compétition, il a été un vrai détonateur pour l’Albiceleste et a fait valoir sa qualité de centre. Patron de la défense allemande, Finn Jeltsch l’épaule et prend place dans l’axe. Une compétition sérieuse pour lui qui ce sera conclut par le sacre suprême.

Pour l’axe gauche de la défense, on a pensé à Bastien Meupiyou. Le Nantais a apporté beaucoup de sérénité à la France permettant à son équipe de ne pas concéder de but avant les demi-finales. Serein, solide dans les duels et précieux dans l’anticipation, il a parfaitement tenu son rang. Son compatriote Nhoa Sangui tient le couloir gauche. Le latéral Rémois a notamment relancé la finale quand la France perdait 2-0 afin d’aller jusqu’aux tirs au but. Véritable dynamiteur, il a été capable de jouer également comme ailier sur certaines rencontres. Comme sentinelle, Hamidou Makalou est bien placé pour occuper ce rôle. Précieux dans le double pivot malien, il a fait preuve d’une grosse activité pendant toute la compétition. Grattant de nombreux ballons, disposant d’une frappe lourde, il a aussi su se projeter quand il le fallait.

Les demi-finalistes trustent ce onze

Pour l’aspect créatif, on peut s’appuyer sur les deux meilleurs milieux offensifs du tournoi. Tout d’abord, l’Argentin Claudio Echeverri qui a déjà tapé dans l’oeil des plus grands clubs de la planète a porté sa sélection. Précieux offensivement, il aura marqué 5 buts et participé activement à la 4e place de son pays. A ses côtés, on met l’Allemand Noah Darvich auteur de 2 buts dont 1 en finale et de 4 offrandes sur le tournoi. Le joueur du FC Barcelone a parfaitement répondu à son statut de capitaine de sa sélection avec laquelle il a été un des deux principaux artisans de ce solide parcours.

Devant, on a donc une attaque de choix avec le capitaine malien Ibrahim Diarra. Ce dernier a marqué 5 buts et délivré 4 offrandes. Prenant ses responsabilités, il aura été décisif des 1/8e de finale jusqu’à la finale pour la troisième place. Une grosse personnalité qui laisse entrevoir une très belle carrière pour lui. Son pendant gauche est tout autant talentueux puisque c’est l’Allemand Paris Brunner. Sacré meilleur joueur du tournoi par la FIFA, il n’a pas usurpé ce titre avec 5 buts à son actif (1 en finale) ainsi qu’une activité folle. Après un Euro U17 réussi, le buteur du Borussia Dortmund confirme à nouveau. Enfin devant, difficile de ne pas penser au meilleur buteur de la compétition Agustin Roberto. Le buteur argentin a régalé avec 8 buts à son actif dont un retentissant triplé en demi-finale contre l’Allemagne malgré l’élimination de sa nation aux tirs au but.

Remplaçants

Parmi les mentions honorables, là aussi la France et l’Allemagne font la différence. On peut penser au solide porter Konstantin Heide décisif en finale, mais aussi le latéral Eric da Silva Moreira ou les offensifs Bilal Yalcinkaya (Allemagne) et Max Moerstedt (Allemagne) qui auront participé à ce joli succès de la sélection allemande. Les Tricolores ont également pu s’appuyer sur une défense solide à l’image d’Yvann Titi et Joachim Kayi Sanda qui auront verrouillé le côté droit. Pour ce qui est du milieu de terrain et de la salle des machines, on peut penser à l’importance de Mathis Amougou et d’Ismail Bouneb.

Troisième de la Coupe du monde, le Mali a été une très belle sensation et le milieu Sékou Koné aura été précieux. Auteur de quatre buts sur la compétition, Mamadou Doumbia aurait pu jouer la course au titre de meilleur buteur sans sa suspension de trois matches suite à un carton rouge face à l’Espagne lors de la deuxième journée. Des joueurs comme Amirbek Saidov (Ouzbékistan), Estevao (Brésil), Kaua Elias (Brésil), Abdelhamid Maali (Maroc), Mohammed Hamony (Maroc) et Valentino Acuna (Argentine) ont également brillé pendant cette compétition.