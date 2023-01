Arsenal : Eddie Nketiah, la belle surprise de l’hiver

La suite après cette publicité

« Il est prêt. C’est pourquoi il a signé son contrat. C’est un joueur clé de notre équipe et il va avoir des chances de jouer. » Ces paroles, récemment prononcées par Mikel Arteta au sujet d’Eddie Nketiah, en disent long sur l’estime que lui porte le technicien espagnol, et ce malgré son faible temps de jeu depuis le début de la saison. Il faut dire que Gabriel Jesus était indélogeable, tant il performait depuis son arrivée en provenance de Manchester City. Mais la longue blessure du Brésilien a rebattu les cartes chez les Gunners. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant formé à Hale End saisit pour le moment sa chance avec brio.

« Nous avons plus confiance en lui chaque jour, confiait Mikel Arteta juste avant le match contre West Ham (3-1) le 26 décembre dernier. Nous voyons chaque jour ce qu’il apporte à l’équipe, ce qu’il est en tant qu’être humain et la façon dont il se développe en tant que joueur. Nous avons eu une excellente réponse l’année dernière lorsque nous avions besoin de lui et il a vraiment bien fait pour l’équipe. » Car oui, l’histoire de Nketiah avec les Gunners aurait pu être bien différente s’il n’avait pas réalisé une fin de saison 2021-2022 canon (5 buts en 7 matchs), envoyant notamment le capitaine Alexandre Lacazette sur le banc.

De quoi convaincre Arsenal de lui faire signer un nouveau bail longue durée, alors qu’il arrivait en fin de contrat. Avec le recrutement de Gabriel Jesus, celui qui a également récupéré le mythique n°14 dans son dos savait qu’il allait devoir se contenter de miettes, ou presque. Avant la blessure de Jesus, Nketiah se contentait de jouer la Ligue Europa (2 buts et 1 passe décisive en 6 matchs) et la Carabao Cup (1 but en 1 match), tout en disputant 12 fins de rencontres en Premier League (0 but). Il se savait alors forcément scruté de près au moment d’être aligné à la pointe de l’attaque face aux Hammers en fin d’année 2022.

Mais depuis la reprise du foot en Angleterre, Eddie Nketiah a clairement répondu présent, éteignant rapidement les doutes s’étant installés à son sujet. Le jeune buteur de 23 ans assume pleinement son rôle et les responsabilités qui l’en incombent. Il affiche un visage à la fois provocateur, à l’instar de ses dribbles et de ses percussions, mais aussi très travailleur, en témoignent ses nombreuses courses offensives, son pressing toujours intense et utile. Le tout en étant tueur dans la zone décisive, que ce soit avec la manière (superbe enchaînement contrôle orienté - tir croisé contre WHU) ou en véritable renard, comme à Brighton (4-2).

Des prestations suffisantes pour rebattre les cartes sur le mercato hivernal ?

« C’était un but magnifique et je pense que dans l’ensemble, sa performance était incroyable, se félicitait Arteta après la victoire contre West Ham. C’est un garçon vraiment confiant. Mais j’espère que le but pourra lui donner, s’il avait des doutes, plus de confiance sur ce qu’il est capable de faire. Pour Eddie et pour l’équipe, je pense que c’était vraiment important. La façon dont il a compris le pressing, son intensité, la façon dont il a contre-attaqué, le sang-froid qu’il a montré. Et puis il est resté patient. » La patience, c’est peut-être justement l’une des clés de la réussite actuelle d’Eddie Nketiah.

Reste à savoir si ses prestations convaincantes suffiront à dire au board du club londonien qu’il n’y a pas besoin de se renforcer cet hiver. The Athletic révèle qu’Arsenal redoute une longue absence de cadres comme Bukayo Saka ou encore Gabriel Martinelli depuis la blessure de Gabriel Jesus. Et la profondeur de banc laisse à désirer avec les échéances à venir (Premier League, C3, FA Cup).

Lors du dernier match à Brighton, Fabio Vieira, Marquinhos et Amario Cozier-Duberry étaient les seules options offensives sur le banc. La potentielle arrivée de Mykhaylo Mudryk pourrait alors faire du bien aux Gunners, qui lorgnent également le Monteplliérain Elye Wahi. Sans pour autant mettre des bâtons dans les roues à Eddie Nketiah, pur produit du centre de formation d’Arsenal et véritable satisfaction du moment dans le nord de Londres, où le choc face à Newcastle, ce mardi (20h45), apparaît comme une occasion idéale de convaincre définitivement les sceptiques.