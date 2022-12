Arsenal : le paradoxe Gabriel Jesus, dont l’absence inquiète les Gunners

La suite après cette publicité

« Il a les occasions, il est toujours là. Il donne énormément à l’équipe. » Par ces quelques mots, Mikel Arteta résumait parfaitement, après le nul entre Southampton et Arsenal (1-1, le 23 octobre dernier), la situation de Gabriel Jesus (25 ans) avec les Gunners. Recrue phare du mercato estival 2022 du côté de l’Emirates Stadium, l’ancien attaquant de Manchester City, arrivé en échange de 52,2 M€, n’a pas mis longtemps à conquérir les fans du club de la capitale anglaise. Très vite, sa débauche d’énergie, sa mentalité de guerrier, sa qualité technique soyeuse et sa capacité à débloquer des situations ont plu aux Canonniers.

Titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque du 4-2-3-1 de Mikel Arteta, l’international brésilien (56 capes, 19 buts) n’est pas du tout étranger au départ canon d’Arsenal, qui trône en tête de la Premier League avec 5 points d’avance sur les Cityzens à la trêve imposée par la Coupe du Monde 2022. Un Mondial au Qatar auquel a d’ailleurs participé le n°9 des Gunners, appelé par Tite avec la Seleção, mais qui lui aura été fatal (blessure au genou face au Cameroun, absence de 3 mois évoquée). Le sélectionneur auriverde ne s’était en tout cas pas laissé berner par la situation particulière de Gabi Jesus au Royaume de Sa Majesté.

À lire

CdM 2022, Brésil : le but de Richarlison nommé plus belle réalisation de la compétition

Une période de disette personnelle effacée par son influence collective

Sur le papier, le bilan comptable de Gabriel Jesus n’a rien de honteux (5 buts et 6 passes décisives en 14 apparitions en championnat). Mais l’ancien des Sky Blues, après des débuts brillants, reste sur une série de 10 matchs sans marquer toutes compétitions confondues (6 en Premier League, 3 en Ligue Europa et 1 en League Cup). Il faut remonter au North London derby contre Tottenham (3-1, le 1er octobre) pour retrouver trace de la dernière fois où Jesus a fait trembler les filets.

La suite après cette publicité

Sauf qu’en regardant bien les prestations d’Arsenal, il est difficile de critiquer le Brésilien, tant il influe positivement sur le jeu des siens. Collectivement, les déplacements, les efforts et les différences effectués par Jesus sont du pain béni pour ses coéquipiers. Il faut par exemple lui créditer 3 passes décisives en championnat (1 contre Liverpool et 2 contre Nottingham Forest) lors de cette période de disette. En allant plus loin, on se rend compte que GJ9 est par exemple directement impliqué sur deux des trois derniers buts d’Arsenal et qu’il a donc été décisif, même si les stats disent le contraire.

Gabriel Jesus est décisif malgré tout et va cruellement manquer aux Gunners

Contre Chelsea, c’est lui qui obtient le corner amenant l’unique but de la partie signé Gabriel à Stamford Bridge (1-0). Lors de la victoire à Wolverhampton (2-0) juste avant la trêve, son amour de passe pour Fabio Vieira, passeur décisif pour Martin Ødegaard, transperce la défense des Wolves et fait clairement la différence, permettant ainsi aux Gunners de débloquer la rencontre. Alors oui, on peut certes lui reprocher son manque de justesse face au but, puisqu’il s’est, pendant ce temps, procuré malgré tout plusieurs occasions franches. Il ne faut pas oublier qu’il a aussi joué de malchance, heurtant par exemple la barre au Molineux Stadium.

La suite après cette publicité

Des faits qui peuvent s’expliquer, en partie, par son importante débauche d’énergie sur le rectangle vert se faisant au détriment de sa lucidité face au but. Si certains font pleuvoir les critiques sur Gabriel Jesus, n’oublions pas non plus qu’il n’a jamais véritablement été un finisseur pur et dur, et qu’il n’a pas forgé sa réputation sur son implacabilité devant les cages adverses. Qu’importe, Mikel Arteta et les Gunners ne sont pas inquiets pour lui. Ils savent également pertinemment que sans Gabriel Jesus, si influent dans le jeu et qui a transformé le visage d’Arsenal, ils n’en seraient probablement pas là à ce stade de la saison 2022-2023. Sa longue absence pourrait cruellement se faire ressentir dans les prochaines semaines, comme pour illustrer un peu plus l’ampleur prise par le Brésilien à Arsenal.