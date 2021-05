Achraf Hakimi est très intéressé par le PSG !

La suite après cette publicité

Malgré le titre de Champion d’Italie, l’Inter pourrait continuer de perdre gros lors du prochain mercato. Après le départ officiel d’Antonio Conte pour alléger les finances du club, les Nerrazzuri pourraient aussi vendre des joueurs à fortes valeurs marchandes comme Achraf Hakimi. Le latéral droit est clairement ouvert à un départ et serait surtout très intéressé par un possible transfert au PSG. Avant son arrivée en Italie l’année dernière, l’international marocain avait déjà été contacté par Leonardo. Le directeur sportif espérait le récupérer pour renforcer le poste d’arrière droit, qui fait clairement défaut au club de la capitale depuis des années. Mais malgré des contacts avec son entourage et son agent, le PSG n’avait pas pu s’aligner sur la somme demandée par le Real Madrid (45 millions) tout comme Chelsea, second choix du joueur à ce moment-là.

Depuis, Achraf Hakimi a cartonné pour sa première saison de l’autre côté des Alpes. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives en 37 matches de championnat, il s’est parfaitement acclimaté au système d’Antonio Conte. Le départ du technicien italien, avec qui il a noué des liens très solides, pèse aussi dans la balance. L’ancien joueur du Real Madrid aimerait s’envoler donc vers le PSG, un club qu’il apprécie tout comme son entourage proche et notamment sa femme, moitié française, qui aimerait bien s’installer dans la capitale. Tout semble donc aligné, surtout que l’Inter Milan, en grosse difficulté financière, ne retiendra pas le joueur si une belle offre arrivait sur la table.

Achraf Hakimi, le choix de Leonardo

Le jeune latéral droit de 23 ans coche toutes les cases pour la direction parisienne et surtout pour Leonardo. Comme depuis trois ans maintenant, le PSG cherche désespérément un arrière droit de classe international. Décevant et pas à la hauteur cette saison, Alessandro Florenzi ne sera pas conservé par le PSG qui ne souhaite pas lever son option d’achat. Si du côté de Nasser Al Khelaifi et de Mauricio Pochettino, on est plutôt enclin à faire revenir un ancien en la personne de Serge Aurier, cette opportunité de marché pourrait changer la donne.

De son côté, Leonardo ne semble pas vraiment emballé par cette idée, au contraire. Il aurait d’ailleurs déjà fait savoir à plusieurs reprises qu’il n’était pas fan de ce profil. Le directeur sportif brésilien, lui, préfère donc Achraf Hakimi et il pense avoir les capacités financières pour l’attirer cet été. De l’argent qui pourrait peut-être venir de vente de joueurs comme Icardi, Kehrer ou Sarabia qui ne seraient pas retenus en cas d’offres intéressantes.