Les malheurs de Neymar et du PSG enflamment l’Europe

Une histoire sans fin. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar Jr enchaîne les pépins physiques, notamment quand vient l’heure des matchs décisifs en Ligue des Champions. Cette année 2023 ne déroge pas à la règle puisque le Brésilien a été touché à la cheville face au LOSC le 19 février dernier. Un coup dur mais pas de quoi entamer le moral du joueur qui, selon L’Equipe, voulait faire son maximum pour être prêt pour le match retour face au Bayern Munich le 8 mars. Mais au lieu d’annoncer son come back, le club francilien a officialisé le forfait de Ney jusqu’à la fin de la saison 2022-23.

«Neymar Jr a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif.» Dans la foulée, le n°10 du PSG a envoyé un message fort sur Instagram et Twitter : «je reviendrai plus fort.»

Une bonne nouvelle pour Dugarry

Cette mauvaise nouvelle a forcément fait le tour de la planète foot. En France, sur les ondes de RMC Sport, Christophe Dugarry n’est pas mécontent suite à ce forfait. «Malheureusement, je suis ravi pour le PSG que Neymar soit blessé. Je pense que c’est une chance incroyable pour Christophe Galtier. Il aurait dû sortir Neymar avant, c’était la seule solution. Je pense que cette équipe est bien plus équilibrée à cinq derrière avec les deux de devant. Je trouve ça mieux pour le collectif du Paris Saint-Germain mais derrière ils ont un joueur comme Ekitike qui montre qu’il n’a pas le niveau.» A l’étranger, cette annonce a aussi fait réagir. En Espagne, pays où a évolué Neymar, on suit forcément cela de près.

AS a écrit à son sujet : «depuis qu’elle a atterri au PSG en 2017, la star du PSG a raté au moins un huitième de finale lors de quatre des six éliminatoires disputées par son équipe. Un calvaire sous forme de blessures qui le laisse une nouvelle fois en cale sèche à l’un des moments les plus décisifs de la saison.» De son côté, Marca a lancé : «au total, Neymar a raté pratiquement deux ans de compétition à cause des blessures depuis qu’il porte le maillot du PSG et la blessure qu’il va subir désormais est celle qui l’éloignera le plus des terrains, avec un total de 130 jours d’absence si l’on compte qu’il ne jouera plus aucun match avant le 30 juin, date à laquelle la saison 2022-23 se terminera.»

L’Espagne critique Ney

En Catalogne, Mundo Deportivo est également critique. «L’histoire des blessures de Neymar est longue, surtout dans les moments cruciaux de chaque saison. En 2018, il a raté le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. En 2019, pire encore : il n’a pas joué une seule minute face à Manchester United. En 2020, année où le club a atteint sa première finale de Ligue des champions, le numéro 10 n’a essuyé aucun revers. Cependant, en 2021, il n’a pas non plus participé au match nul contre le Barça et en 2022, il a à peine joué dix minutes lors du match aller des huitièmes de finale contre le Real Madrid. S’il a forcé le retour au Santiago Bernabéu, il n’a pas évité la débâcle. L’histoire se répète en 2023, une autre année noire pour Neymar.»

Sport, l’autre média catalan, est encore plus sévère. «Le joueur brésilien manquera encore un grand nombre de matchs et cumule un incroyable historique de blessures depuis son arrivée au PSG en provenance du Barça. Il semble déjà habituel de retrouver les mots blessure et Neymar dans la même phrase. Avec cette nouvelle absence, le Brésilien accumule un total de 608 jours d’arrêt, au cours desquels il a raté 117 matchs depuis qu’il a signé avec le club parisien. Neymar a subi des dommages de toutes sortes : entorses de la cheville, problèmes d’adducteurs, problèmes de cuisse ou déchirures ligamentaires. Le PSG a payé 222 millions d’euros pour la star brésilienne et en six ans à Paris, elle n’a disputé que 173 matchs.»

L’avenir de Ney agite l’Angleterre

Sport ajoute ensuite : «le changement de Neymar au PSG semble radical. Lorsqu’il était joueur du Barça, il n’a raté que 25 matchs en raison d’une blessure et n’a pas connu d’absences notables. De plus, il a disputé plus de matchs en quatre saisons avec l’équipe catalane (186), qu’en six avec l’entité française (173). L’ancien joueur du Barça n’a pas été à la hauteur des attentes en France, car ses performances de football irrégulières ainsi que ses absences continues ne lui ont pas permis de montrer tout son potentiel.» En Angleterre aussi les malheurs de Ney et du PSG font jaser. The Sun parle d’«un coup dur pour les géants français, qui vont désormais devoir se débrouiller sans lui en Ligue des champions.»

Le Daily Mail, qui n’oublie pas que Chelsea pense à lui, s’interroge aussi. «Neymar a-t-il disputé son dernier match avec le PSG ? La superstar brésilienne est absente pour le reste de la saison car elle va subir une opération à la cheville… au milieu des rumeurs selon lesquelles elle pourrait être vendue cet été.» En Italie, la Gazzetta dello Sport écrit à son sujet : «un coup dur pour le PSG et pour le joueur le plus cher de l’histoire du football, payé 222 millions en 2017 (…) Encore une fois, pas de Ligue des champions. Le PSG devra faire avec. Et Neymar ira se faire opérer au Qatar, au centre Aspetar de Doha. Il ne reprendra pas l’entraînement avant juillet.»

Le Brésil soutient Neymar

En Allemagne, difficile de ne pas évoquer le sujet alors que le Bayern Munich va affronter le PSG cette semaine en C1. Sport 1 parle d’un "choc", d’une "mauvaise nouvelle pour Neymar" tout en rappelant que Christophe Galtier avait déclaré que jouer sans Neymar serait «un inconvénient majeur». Même son de cloche du côté de Bild et Kicker qui évoquent aussi un "choc" et d’une "mauvaise nouvelle à digérer" pour le PSG. Enfin, le Brésil est forcément plus touché après cette annonce. Il reviendra plus fort, écrit TNT Sport qui ajoute : le Brésil espère que tu te rétabliras rapidement.

Lance! est aussi très positif et estime que l’absence de Ney sera préjudiciable. «Cette saison, Neymar avait disputé 29 matches avec le Paris Saint-Germain, marquant 18 buts et délivrant 17 passes décisives. Sur le terrain, la star a été l’une des responsables du gain du Trophée des Champions, mais elle termine sa campagne sans pouvoir aider ses coéquipiers dans leur objectif de remporter la Ligue des champions.» Sans Neymar, le Paris Saint-Germain va devoir relever plusieurs défis importants en cette fin de saison. De son côté, le Brésilien va se concentrer sur sa récupération alors que son cas et son avenir agitent le club tricolore en coulisses.

