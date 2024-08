Manchester United va céder Jadon Sancho pour une bouchée de pain

Cette dernière journée de mercato, et les heures qui suivent sont toujours folles à suivre. Hier, alors que le calme régnait entre Chelsea et Manchester United, les téléphones ont chauffé d’un seul coup. Il était question d’un départ de Raheem Sterling dans un sens, ou ailleurs, et de la venue de Jadon Sancho. Il y a finalement bien eu mouvements pour les deux internationaux anglais. Le premier a été prêté à Arsenal, quand le second est arrivé chez les Bleus.

Il ne manque plus que l’annonce officielle mais la presse anglaise est unanime. Sancho sera un joueur de Chelsea cette saison, malgré les propos d’Erik ten Hag en conférence de presse tenus dans la journée de vendredi. «C’est un joueur de notre effectif et nous en sommes heureux. Nous avons besoin de profondeur dans cet effectif avec la nouvelle formule de la Ligue des champions, donc nous avons besoin d’options. S’il va rester parmi nous ? À ce que je sache, oui.»

Une obligation d’achat à bas prix

Coup de bluff ou réelle conviction ? Le Daily Mail penche plutôt pour la première option et détaille l’accord sur lequel les deux clubs se sont entendus. Si pour Sterling, Arsenal a fait un sacré coup en contraignant Chelsea à régler 50% du salaire, les Blues font de même avec Sancho. Ils vont réussir à se faire prêter l’ailier de 24 ans avec une obligation d’achat qui s’élève à seulement 28 M€ (23 M£). Une véritable aubaine si jamais le joueur enchaîne les performances de haute volée à Stamford Bridge.

Ce scénario est loin d’être inenvisageable. Rappelons que Sancho sort tout de même d’une finale de Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund, où il était prêté lors de la seconde partie de saison dernière. S’il a un peu soufflé le chaud et le froid en Allemagne, il a plutôt bien terminé son aventure, notamment lors de la double confrontation contre le PSG en demi-finale de C1. Pour Manchester United qui l’a recruté 85 M€ en 2021, le fiasco aura été total.