FC Porto : Sergio Oliveira, l'homme qui a terrassé la Juventus

Un penalty, un coup-franc plein de malice. Voilà comment Sergio Oliveira a terrassé la Juventus mardi soir au Juventus Stadium. Son doublé a propulsé le FC Porto en quart de finale de la Ligue des champions. Héros d’un soir, le principal protagoniste se distingue pourtant par un parcours semé d’embûches. Car avant de devenir un élément indiscutable du onze façonné par Sergio Conceiçao, le milieu portugais a pas mal bourlingué. Entre août 2010 et juin 2019, l’intéressé a été prêté six fois, et a découvert notamment trois championnats européens (belge, français et grec), avec des fortunes diverses.

Six petites apparitions en Jupiler League (un but marqué) sous les couleurs du KV Mechelen en 2011 et puis s’en va. Il faudra attendre six ans avant d’entrevoir l’international lusitanien (sept sélections) tenter à nouveau sa chance loin du Portugal. Cap sur la France et le FC Nantes alors entraîné par Sergio Conceiçao qui l’accueille en prêt en janvier 2017. Mais une nouvelle fois, l’expérience fut infructueuse émaillée notamment par des pépins physiques. Au total, Oliveira n’aura porté les couleurs du FCN qu’à six petites reprises en Ligue pour 109 minutes disputées. En janvier 2019, le milieu lusitanien débarque en Grèce et endosse la tunique du PAOK Salonique.

Sergio Oliveira, symbole d’une éclosion tardive

Peut-être le prêt le plus abouti de sa carrière avec trois réalisations inscrites en onze matchs de Super League 1. Le FC Porto et Sergio Conceiçao lui offrent une ultime chance de s’exprimer et de dévoiler enfin son potentiel. Sa saison 2019/2020 laisse présager de belles perspectives pour la suite de sa carrière (20 matchs en Liga NOS, trois buts, cinq passes décisives). Convaincu par les prestations de son joueur, Conceiçao le propulse au rang d’indispensable au sein de son onze type l’exercice suivant. Moment choisi par le natif de Paços de Brandao pour franchir un ultime palier dans sa carrière et se montrer influent pour son équipe. Avant son coup d’éclat face à la Juventus mardi soir, le joueur du FC Porto avait déjà inscrit dix réalisations en championnat et distillé quatre passes décisives. Sa régularité et son implication ont été récompensées par une prolongation de contrat jusqu’en 2025 en décembre dernier.

Son doublé face à la Juve mardi soir le hisse au rang de héros et éclipse un certain Cristiano Ronaldo idole nationale. Pour couronner le tout, Sergio Oliveira s’est distingué par un brin de malice au moment de marquer son coup-franc libérateur à la 115e minute. Une frappe ras de terre qui s’explique par l’expertise du staff technique portugais soucieux du détail sur les coups-francs concédés par la Vieille Dame cette saison. « Notre travail c’est d’observer les failles de l’adversaire. Dans ce type de coup franc, nous avions élaboré trois stratégies. Sergio a opté pour celle-là, ce sont les joueurs qui prennent les décisions sur le terrain. Nous le staff, nous donnons les éléments aux joueurs et eux décident, » a ainsi lâché Conceiçao à l’issue de la rencontre. En attendant, Sergio Oliveira restera à jamais l’homme qui a renversé la Juventus en Ligue des champions…