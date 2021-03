FA Cup : Chelsea écarte Sheffield United en quart de finale

Le troisième des quatre qualifiés pour les demi-finales de la FA Cup est connu. Après Southampton et Manchester City, c'est Chelsea qui rallie le dernier carré de la compétition, au terme d'un match dominé, malgré une dernière demi-heure plus disputée. La différence s'est faite rapidement, avec une frappe du gauche de Ben Chilwell depuis l'angle gauche de la surface, taclée par Oliver Norwood dans son propre but (1-0, 24e).

La suite après cette publicité

Les Blues ont ensuite insufflé un faux rythme, qui n'a bien sûr pas fait les affaires de Sheffield. Après une heure, les Blades ont enfin réagi, mettant Kepa Arrizabalaga à contribution avec deux actions chaudes de David McGoldrick (68e, 79e). Et, après un dernier frisson signé Rhian Brewster (90e), Hakim Ziyech, d'un enchaînement contrôle en suspension/volée croisée du gauche, a définitivement libéré les siens (2-0, 90e+3). Place maintenant à l'ultime quart de finale : Leicester-Man United (18h), et, dans la foulée, au tirage au sort des demies.