L’énorme service du Real Madrid au clan Mbappé

Ce n’est un secret pour personne à ce stade de la saison : Kylian Mbappé sera joueur du Real Madrid la saison prochaine. C’est acté, et dès le mois d’août et la reprise de la Liga, l’attaquant tricolore portera la tunique blanche sur la pelouse du tout nouveau Santiago Bernabéu. Seulement, de nombreux doutes existent encore : quel numéro pour le Français ? Quand sera faite l’annonce de sa signature ? Quand sera-t-il présenté devant le public madrilène ? Tout un tas de questions auxquelles tente de répondre le quotidien Marca ce jeudi.

On apprend tout d’abord que les deux parties veulent avancer main dans la main dans cette affaire, alors que les relations entre le clan Mbappé et le PSG sont plus tendues que jamais. Les Madrilènes veulent rendre service à la star des Bleus en lui laissant le contrôle total sur son avenir. Le Real Madrid et l’entourage du joueur se sont par exemple mis d’accord sur un point : les deux parties démentiront publiquement et de façon tranchée tout accord tant que les deux clubs peuvent s’affronter en Ligue des Champions, ce qui reste possible en finale de la compétition. Du côté du Real Madrid, il y a clairement volonté de protéger Mbappé et de lui éviter toute tension ou situation compromettante.

Mbappé décidera

Autre point sur lequel les dirigeants madrilènes insistent et confient les clés au clan Mbappé : c’est lui qui décidera du timing de l’annonce. Les Merengues annonceront donc la signature de leur nouveau galactique uniquement quand ce dernier donnera son feu vert, et tout indique que cela ne se fera pas tant que le PSG est encore engagé en Ligue des Champions. Le média rajoute que dans le cas où les deux équipes ne soient pas présentes en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes le 1er juin, l’annonce pourrait tomber dès la fin de la Ligue 1, lors du week-end du 18 et 19 mai.

Le joueur voudrait de toute manière rendre sa décision de partir à Madrid publique avant l’Euro, afin de jouer sans pression avec les Bleus en terres allemandes. Quant à sa présentation, c’est encore très flou, notamment à cause de travaux encore en cours dans le stade et de concerts prévus. Mais vous l’aurez compris, c’est Mbappé qui tranchera.