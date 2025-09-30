La décision drastique de Jürgen Klopp pour son avenir

Il y a un peu plus d’un an, Jürgen Klopp a décidé de tirer sa révérence. Après neuf ans de succès et de réussites sur le banc de Liverpool, le technicien allemand a décidé de tourner cette page brillante durant laquelle il aura permis à Liverpool de remporter son premier titre en trois décennies en championnat. Homme fortement apprécié sur les bords de la Mersey, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a laissé un vide qu’Arne Slot a commencé à combler avec une Premier League pour sa première saison sur le banc liverpuldien. Jamais loin du football, Klopp est devenu directeur du football au sein de la galaxie Red Bull.

Une décision qui avait provoqué l’ire de nombreux supporters en Allemagne où Red Bull, via le RB Leipzig, est très mal vu. En attendant, Klopp fait fi de toutes ces critiques et continue de travailler. Présent pour le petit nouveau de la galaxie, le Paris FC, Klopp n’hésite pas à donner son avis sur le football. Farouchement opposé à la Coupe du monde des clubs à 32 équipes et à une éventuelle Coupe du monde à 64 nations, le savant du football de 58 ans est beaucoup plus bavard depuis sa retraite des bancs. Ce mardi, Jürgen Klopp a même accordé un entretien fleuve avec The Athletic. N’hésitant pas à donner son avis sur l’évolution du football et sur ses critiques en Allemagne pour son travail avec Red Bull, Klopp a forcément été interrogé sur un éventuel retour sur un banc.

Jürgen Klopp ne veut pas retourner sur un banc mais…

Et pour le technicien allemand, c’est simple. Un retour sur un banc dans les prochains mois n’est pas envisageable, mais la porte n’est pas totalement fermée pour les années à venir : «je ne veux plus travailler comme entraîneur. C’est ce que je pense, mais on ne sait pas. J’ai 58 ans. Si je recommence à 65 ans, tout le monde dira : "Tu as dit que tu ne le referais plus jamais ! Euh, désolé, je pensais à 100 pour cent (quand je l’ai dit) ! C’est ce que je pense maintenant. Rien ne me manque. (…) Je n’ai rien raté de ma vie, car je n’y ai jamais pensé. Ainsi, en près de 25 ans, je suis allé deux fois à un mariage : le mien, et l’autre il y a deux mois. En 25 ans, je suis allé quatre fois au cinéma, toutes ces huit dernières semaines. C’est agréable de pouvoir le faire maintenant. J’ai voyagé dans tellement de pays différents en tant qu’entraîneur, et je n’ai rien vu d’eux ; juste l’hôtel, le stade ou le terrain d’entraînement. Rien d’autre. Ça ne me manquait pas, mais maintenant, ça me manquerait.»

Pourtant annoncé proche de sortir de sa pré-retraite pour entraîner le Real Madrid, Al-Ittihad ou même l’AS Rome, Klopp semble loin de retourner dans une routine d’entraîneur, qu’il semble bien heureux d’avoir quitté. Ce dernier a même affirmé qu’il s’était légèrement détaché du monde du football et qu’il regardait beaucoup moins de matches que lorsqu’il était entraîneur. L’Allemand a même expliqué qu’il ne regardait plus trop les matches de Liverpool : «pas du tout. J’étais super content de la façon dont Liverpool s’est comporté. J’ai regardé quelques matches. Mais je ne suis pas en mode "ah, c’est samedi". Je ne savais pas quand les matches commençaient. J’étais juste dehors. Je faisais du sport. Nous avons profité de la vie, passé du temps avec les petits-enfants, des choses tout à fait normales, sachant que je travaillerai à nouveau. Mais je sais aussi que je ne veux plus travailler en tant qu’entraîneur. J’ai le choix désormais. Je peux partir en vacances. Et c’est moi qui décide quand. Bon, c’est Ulla (sa femme, ndlr) qui décide quand (rires). Mais ce n’est pas la Premier League ou la Bundesliga qui décide.» Vous l’aurez compris, ne plus être entraîneur semble être une délivrance pour Jürgen Klopp qui ne semble plus avoir envie de retourner dans cette vie-là avant un long moment.