OM : Luis Henrique vise la sélection brésilienne

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives depuis août, Luis Henrique est l’une des grandes satisfactions du début de saison marseillais. Une réussite qui s’explique aussi par la confiance que lui accorde Roberto De Zerbi, souvent au préjudice de Jonathan Rowe (jusqu’au week-end dernier contre Montpellier). Ce vendredi, l’attaquant brésilien s’est exprimé lors d’un entretien accordé au Parisien. Il a notamment expliqué les raisons de sa transformation, mais aussi ses ambitions, comme celle de jouer un jour pour la sélection brésilienne.

«Si c’est un rêve ou un objectif de jouer avec la Selecao ? Bien entendu, c’est un rêve pour tout joueur de représenter son pays, a-t-il exprimé. Je l’ai depuis toujours et il est aussi partagé par ma famille. Mais pour cela, il faut donner le maximum pour avoir l’honneur de porter ce maillot jaune et vert.» Après Luiz Henrique, peut-être bientôt un Luis Henrique en jaune et vert.