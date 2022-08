La cauchemar de Manchester United enflamme l'Angleterre, Chelsea passe la seconde sur le mercato

La suite après cette publicité

Manchester United a coulé à Brentford

«Une nouvelle déchéance» comme l’écrit si bien The Daily Telegraph ce matin. Alors que la victoire semblait à leur portée avec Cristiano Ronaldo comme titulaire, ils ont été humiliés 4-0 en une mi-temps. Les buts sont dû à de grosses boulettes en défense. Avec leur nouveau maillot vert fluo, The Sun est moqueur ce matin et qualifie les hommes de Ten Hag de bouteilles en plastique. Un ancien du club, Gary Neville, a fortement critiqué son ancienne équipe. Ses propos, très acerbes, ont été repris par le Sunday Star : «C’était un anéantissement». Pour lui, ils ont le niveau d’une équipe de moins de 9 ans, tout doit changer, surtout au niveau de la direction. Et pour le Sunday Express, Erik ten Hag est du même avis. Le tabloïd anglais met en avant l’énorme colère du coach néerlandais ce matin. Il réclame des recrues à ses dirigeants, et rapidement. «Nous avons besoin de nouveaux joueurs et de joueurs de qualité. Nous allons essayer de les convaincre de nous rejoindre», a-t-il avoué. De Jong est toujours dans le viseur des Mancuniens. D’après le Daily Mail, les Red Devils ont tâté le terrain pour Alvaro Morata. L'Atletico demanderait un peu plus 35 M€ pour le laisser partir.

Thomas Tuchel continue la lutte face à ses dirigeants

Le coach allemand veut des nouvelles recrues. Hier en conférence de presse, le coach de Chelsea a avoué qu’il attendait des renforts, mais il n’a pas souhaité donné un chiffre. Comme le rapporte le Sunday Mirror, le manager espère toujours voir Aubameyang et De Jong débarqué à Stamford Bridge dans les prochains jours. Et quand on lit le Sunday Express, on se rend compte que ça pousse surtout pour le transfert de Wesley Fofana. L’entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers, a expliqué que les Foxes ont déjà refusé deux offres des Blues pour le défenseur Français, et d’après le journal anglais il faudra près de 110 M€ pour s’offrir Fofana.

Les parisiens ont écrasé Montpellier

C'est Neymar qui fait la couverture de L’Équipe ce matin après la victoire d'hier (5-2). «Neymar plane encore» titre le quotidien pour parler de ses performances consécutives plus qu'étincelantes en ce début de saison. Il a inscrit un doublé hier. Pendant que Paris s’amuse et que Neymar se régale, Kylian Mbappé a fait son grand retour dans le 11 de Christophe Galtier. Malgré son but, il est encore en rodage selon Le Parisien qui le qualifie de boudeur. Cependant sur Twitter, c’est plutôt Neymar qui paraît grognon. En conférence de presse Galtier a avoué que Mbappé est le premier tireur de penalty, et Neymar le second. Dans cette rencontre, le français a buté sur Omlin dans cette exercice, à l'inverse du Brésilien qui lui, a battu le portier montpelliérain. Toujours sur Twitter après le match, l’auriverde a liké plusieurs tweets qui critiquent le choix du coach du PSG. Neymar semble faire passer un message à Christophe Galtier.