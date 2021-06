L'ASSE blinde Yvann Maçon

Ce lundi, l'ASSE a repris le chemin de l'entraînement. Les Stéphanois en ont profité pour annoncer une bonne nouvelle. «C’est en vert que l’avenir d’Yvann Maçon va continuer de s’écrire. Stéphanois depuis janvier 2020, le latéral de 22 ans a en effet prolongé son contrat avec les Verts. Après Etienne Green, Saïdou Sow, Maxence Rivera et Aïmen Moueffek, il est le cinquième joueur du groupe professionnel à s'engager dans la durée avec le club. Cette décision témoigne de la volonté de l’AS Saint-Étienne de s’appuyer sur ses jeunes talents et indique toute la confiance accordée à Yvann Maçon après l’épreuve qu’il a dû traverser la saison dernière».

La suite après cette publicité

Heureux, le joueur, dont la durée du nouveau bail n'a pas été communiquée, a confié : «cette prolongation de contrat montre que le coach et les dirigeants comptent sur moi. Je suis très touché par cette grande marque de confiance. Je suis d'autant plus reconnaissant envers le club que j'ai connu une grave blessure. J'ai beaucoup appris de cette épreuve. Je me dis que c'est un mal pour un bien. J'essaie de ne pas me projeter sur cette nouvelle saison, je veux avancer étape par étape». A lui de jouer !