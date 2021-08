PSG : Lionel Messi payé en partie en cryptomonnaie

Le Paris Saint-Germain s’est offert Lionel Messi (34 ans). Un coup planétaire qui a coûté cher au club de la capitale, même si la Pulga est arrivée libre de tout contrat. Et si le montant du salaire de l’Argentin a fuité, Reuters nous apporte une précision. L’agence de presse affirme en effet que le montage financier de l’opération comprendrait une partie du paiement en cryptomonnaie. Après avoir refusé de commenter l'information, les Rouge-et-Bleu viennent de la confirmer officiellement.

«Le Paris Saint-Germain conclut la première signature de joueur incluant des fans tokens. Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s’est vu remettre de nombreux ‘$PSG Fan Tokens’. L’intégration de ‘$PSG Fan Tokens’ dans le package du joueur crée un lien immédiat avec la communauté de millions de supporters à travers le monde. Cette initiative positionne un peu plus le Paris Saint-Germain comme l’une des marques de sport les plus innovantes et avant-garde au monde. La création de Token vient illustrer l’inventivité permanente du Club pour diversifier, optimiser ses sources de revenus et continuer son développement de marque mondiale», indique le communiqué publié par le PSG.