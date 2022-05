EdF : Didier Deschamps et l'absence d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Actuel meilleur passeur de Liga, avec 13 offrandes en 20 matches joués, Ousmane Dembélé (25 ans) retrouve doucement son meilleur niveau du côté du FC Barcelone. Pour autant, les performances de l'attaquant blaugrana n'ont pas convaincu Didier Deschamps de faire appel à lui pour ce rassemblement du mois de juin. Une décision ainsi assumée en conférence de presse ce jeudi.

«C’est une question de concurrence, Ousmane, je le connais, et d’utilisation dans un système. Ousmane joue comme un excentré, à droite ou à gauche. Dans notre système actuel, comme piston, je sais que ce n’est pas son poste et ce serait au détriment d’autres qui sont là et performants», a-t-il expliqué.