Manchester United-Burnley : les compositions officielles

Pas de vacances pour les vrais gars ! On dispute la 20e journée de Premier League ce jeudi soir à Old Trafford, où Manchester United, qui a arraché un nul à Newcastle il y a trois jours, reçoit une équipe de Burnley relégable, en quête d'un succès depuis deux mois (4 nuls, 1 défaite).

Pour tenter de rester dans la course à l'Europe, Ralf Rangnick opte pour un 4-4-2, avec la jeunesse Sancho et Greenwood en soutien du duo de vétérans Cavani-Ronaldo. En face, privé de Maxwel Cornet, Sean Dyche choisit lui aussi de faire confiance à un 4-4-2, avec le Néo-Zélandais Chris Wood et Aaron Lennon aux avant-postes.

Les compositions d'équipes :

Manchester United : de Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw - McTominay, Matic - Sancho, Greenwood - Cavani, Ronaldo

Burnley : Hennessey - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - Gudmundsson, Westwood, Cork, McNeil - Wood, Lennon