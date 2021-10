L'OL, Rennes et le PSG meilleurs clubs formateurs de France

Le Centre International d'Etude du Sport a dévoilé ce lundi sa lettre hebdomadaire, présentant le classement des meilleurs clubs formateurs d'Europe. Sans grande surprise, l'Ajax Amsterdam reste le maître en la matière parmi les 31 divisions des pays membres de l'UEFA, avec 81 joueurs professionnels évoluant dans ces championnats, les clubs formateurs étant définis comme «ceux au sein desquels les joueurs sont restés au moins trois saisons entre 15 et 21 ans.» Les Lanciers sont accompagnés sur le podium par le Shakhtar Donetsk (75) et le Sporting Lisbonne (70).

Dans les cinq grands championnats européens, le FC Barcelone et le Real Madrid se tirent la bourre dans ce domaine, avec 42 joueurs chacun. Le top 5 est complété par trois clubs français : l'Olympique Lyonnais (32), suivi par le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, ex-aequo (30). Au bas de ce classement, on retrouve notamment le Montpellier HSC (9), la Juventus Turin (8) ou encore l'Olympique de Marseille (7), avec Strasbourg qui ferme la marche (6).